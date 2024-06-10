  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Трое бывших игроков Черноморца покинули будущего новичка Второй лиги
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Трое бывших игроков Черноморца покинули будущего новичка Второй лиги

Вторая лига

Вместо усиления – ослабление

Трое бывших игроков Черноморца покинули будущего новичка Второй лиги

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

Молодой одесский клуб "Титан", который в сезоне-2023/24 был участником первенства Украины среди любителей, входит в список команд, которые собираются приобрести профессиональный статус этим летом. Немалый вклад в его восхождение на новый уровень внес известный в прошлом капитан одесского "Черноморца" и игрок сборной Украины Андрей Телесненко, помогавший в работе главному тренеру Юрию Кулишу в должности спортивного директора. Однако обстоятельства сложились таким образом, что альянс Телесненко и "Титана" вынужден был прерваться. Специалист получил предложение вернуться к хорошо знакомой ему тренерской работе с юными футболистами. Вместе со своим бывшим одноклубником Сергеем Згурой он будет работать в футбольной Академии "Черноморца".

Чуть раньше одним за другим ушли из "Титана" и двое известных в Украине экс-футболистов "Черноморца" – Виталий Балашов и Сергей Политыло. Оба отправились в другие любительские клубы: первый – в "Штурм" (Иванков), а второй в "Атлетик" (Одесса). Покинул команду и Егор Кондратюк, хорошо знакомый Юрию Кулишу еще по совместной работе в молдавском "Динамо-Авто" в сезоне-2021/22.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Президент ПФЛ: Скорее всего, во Второй лиге будет распределение на две группы
yellow-arrow
Будет спарринг с Черноморцем. Главный тренер Реала Фармы – о межсезонье для его команды
yellow-arrow
Плей-офф за Первую лигу. Звягель - Хуст 1:0. Видео гола и обзор матча
Сергей Политыло Виталий Балашов Титан (Армянск)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости