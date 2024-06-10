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Трое бывших игроков Черноморца покинули будущего новичка Второй лиги
Вместо усиления – ослабление
Молодой одесский клуб "Титан", который в сезоне-2023/24 был участником первенства Украины среди любителей, входит в список команд, которые собираются приобрести профессиональный статус этим летом. Немалый вклад в его восхождение на новый уровень внес известный в прошлом капитан одесского "Черноморца" и игрок сборной Украины Андрей Телесненко, помогавший в работе главному тренеру Юрию Кулишу в должности спортивного директора. Однако обстоятельства сложились таким образом, что альянс Телесненко и "Титана" вынужден был прерваться. Специалист получил предложение вернуться к хорошо знакомой ему тренерской работе с юными футболистами. Вместе со своим бывшим одноклубником Сергеем Згурой он будет работать в футбольной Академии "Черноморца".
Чуть раньше одним за другим ушли из "Титана" и двое известных в Украине экс-футболистов "Черноморца" – Виталий Балашов и Сергей Политыло. Оба отправились в другие любительские клубы: первый – в "Штурм" (Иванков), а второй в "Атлетик" (Одесса). Покинул команду и Егор Кондратюк, хорошо знакомый Юрию Кулишу еще по совместной работе в молдавском "Динамо-Авто" в сезоне-2021/22.
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