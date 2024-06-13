Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Главный тренер Хуста: Клуб готов заменить в Первой лиге Дружбу
В худшем случае - "Хуст" может прекратить свое существование
Фото: facebook.com/football.khust
Главный тренер "Хуста" Владимир Цыткин рассказал, что клуб готов занять место "Дружбы" в Первой лиге, если клуб из села Мировка официально снимется с чемпионата.
- Владимир Борисович, ФК "Хуст" готов заменить в Первой лиге "Дружбу", если мировский клуб снимется официально?
- Наш президент Михаил Мадярчик принял решение: если будет возможность сыграть в Первой лиге, заменив "Дружбу", то клуб готов к этому.
- Состав команды сохранен?
- У половины игроков завершились контракты. Если станет известно, что ФК "Хуст" будет играть в новом сезоне в Первой лиге, будем вести переговоры об их продолжении. У другой половины наших футболистов контракты еще действительны.
- Без участия в Первой лиге многие игроки, которые еще не имеют контрактов, могут покинуть команду?
- Рассматриваются различные варианты. Пока точно неизвестно, будет ли вообще выступать команда во Второй лиге. Если "Хуст" прекратит свое существование, то все футболисты станут свободными агентами.
- Какие задачи и надежды на следующий сезон?
- Этот вопрос пока неактуален.
- Какие игроки были лидерами прошлого сезона?
- Сложно такой вопрос комментировать. Имею собственное мнение относительно игры каждого нашего футболиста. "Хуст" провел сезон неровно, поэтому и выделять никого не буду. Скажу лишь, что многие наши игроки могли действовать на поле и лучше. Но в силу разных причин не использовали в полной мере свой потенциал, - сказал Циткин.
Популярное сейчас
- Кривбасс готов продать Дибанго и уже нашел ему замену в Шахтере
- Вацко: Дулуб хотел повышения зарплаты в ЛНЗ в 4 раза
- Президент Полесья принял решение о том, что Шищенко нужно убирать, после поражения от Ворсклы в Кубке
- Тренер Звягеля: Соперничество напоминало катание на качелях
- Красотка дня. Очаровательная супруга звезды сборной Украины Виктора Цыганкова. ФОТО
- Настоящий кельт. Пеп Гвардиола взорвал соцсети своим образом на первом матче Финала НБА. ФОТО