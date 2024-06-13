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Главный тренер Хуста: Клуб готов заменить в Первой лиге Дружбу

Вторая лига

В худшем случае - "Хуст" может прекратить свое существование

Главный тренер Хуста: Клуб готов заменить в Первой лиге Дружбу

Фото: facebook.com/football.khust

Новина українською

Главный тренер "Хуста" Владимир Цыткин рассказал, что клуб готов занять место "Дружбы" в Первой лиге, если клуб из села Мировка официально снимется с чемпионата.

- Владимир Борисович, ФК "Хуст" готов заменить в Первой лиге "Дружбу", если мировский клуб снимется официально?

- Наш президент Михаил Мадярчик принял решение: если будет возможность сыграть в Первой лиге, заменив "Дружбу", то клуб готов к этому.

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- Состав команды сохранен?

- У половины игроков завершились контракты. Если станет известно, что ФК "Хуст" будет играть в новом сезоне в Первой лиге, будем вести переговоры об их продолжении. У другой половины наших футболистов контракты еще действительны.

- Без участия в Первой лиге многие игроки, которые еще не имеют контрактов, могут покинуть команду?

- Рассматриваются различные варианты. Пока точно неизвестно, будет ли вообще выступать команда во Второй лиге. Если "Хуст" прекратит свое существование, то все футболисты станут свободными агентами.

- Какие задачи и надежды на следующий сезон?

- Этот вопрос пока неактуален.

- Какие игроки были лидерами прошлого сезона?

- Сложно такой вопрос комментировать. Имею собственное мнение относительно игры каждого нашего футболиста. "Хуст" провел сезон неровно, поэтому и выделять никого не буду. Скажу лишь, что многие наши игроки могли действовать на поле и лучше. Но в силу разных причин не использовали в полной мере свой потенциал, - сказал Циткин.

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Владимир Цыткин ФК Хуст Дружба (Мировка)
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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