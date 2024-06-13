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В Хусте сообщили, где сейчас находится мобилизованный футболист команды
Месяц назад Николая Сираша задержали работники ТЦК
Фото: fc_khust_ofc
Главный тренер "Хуста" Николай Цыткин рассказал, где сейчас находится футболист его команды Николай Сираш, которого мобилизовали еще в мае.
- Николай сейчас находится в учебной части. Пытаемся ему как-то помочь. По нашему мнению, один из лидеров "Хуста" должен играть в футбол. В то же время понимаем ситуацию в стране. То есть дальше будет, как получится. Пока нет никакой конкретики.
- Когда Николая забирали в ТЦК, это стало для клуба неожиданностью?
- Это наш игрок основного состава. Его забрали с улицы и мобилизовали. Николай исчез для всех на сутки, мы не знали его местонахождение. Он после задержания смог написать СМС с чужого телефона уже из Мукачево. Ведь его собственный гаджет забрали и не отдавали сутки. Это противозаконно - отбирать у человека его собственность, - рассказал Циткин.
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