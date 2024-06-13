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Тренер Хуста: Все команды будут задумываться над омоложением состава в связи с мобилизацией

Вторая лига

Сложный вопрос

Тренер Хуста: Все команды будут задумываться над омоложением состава в связи с мобилизацией

Фото: ФК Хуст

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Главный тренер "Хуста" Николай Цыткин рассказал, планирует ли команда омоложение состава в связи мобилизацией.

- Будет ли команда сокращать средний возраст игроков, чтобы побольше в составе было молодежи (в связи с мобилизацией)?

- Мы еще знаем, где будем выступать в новом сезоне, поэтому о комплектации не думаем. Вообще к комплектованию коллектива надо подходить не по возрастным параметрам, а в первую очередь по футбольным характеристикам.

Существенное омоложение коллектива в связи с мобилизацией - сложный вопрос, и все команды будут над ним задумываться. Понятно, что сейчас сильные и одновременно молодые игроки (немобилизационного возраста, - прим.) будут пользоваться повышенным спросом на украинском футбольном рынке. Но как оно будет дальше, представить сложно, - сказал Цыткин.

Ранее Николай Цыткин рассказал, что клуб готов занять место "Дружбы" в Первой лиге, если клуб из села Мировка официально снимется с чемпионата.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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