Клуб Второй лиги Украины продолжит выступления в другом дивизионе. Планируется объединение двух команд

Играющий президент "Кудривки" Роман Солодаренко проанализировал прошлый сезон и поделился дальнейшими планами команды.

- В сезоне 2023/24 Кудривка-Нива играла в Первой лиге, а ФК Кудривка - во Второй. Как будет в следующем чемпионате?

- Произойдет слияние двух команд в единый клуб - ФК Кудривка, который примет участие в Первой лиге 2024/25. В ближайший четверг на заседании тренерского штаба и дирекции будет определено, кто из игроков останется в нашей команде из обеих команд и будет официально сформирован обновленный штаб.

- На сегодня можно сказать что-то о судьбе игроков и тренеров второлигового ФК Кудривка?

- Главный тренер Василий Баранов войдет в штаб перволиговой ФК Кудривка под руководством Романа Локтионова. Также войдет в штаб ассистент главного тренера Тарас Когут - он будет отвечать за физическую составляющую, а также администратор Сергей Данюк.

Относительно игроков, как я уже говорил, решение будет приниматься на тренерском совещании в четверг. Уже сейчас могу сказать, что из второлигового состава в перволиговый будут переведены молодые защитник Васько, полузащитник Евтушенко и нападающий Легостаев, которые хорошо проявили себя в прошлом сезоне. Относительно других игроков, тренерский штаб определяется. Есть вопросы, будем обсуждать", - сказал Солодаренко в интервью "Украинскому футболу".