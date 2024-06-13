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Единогласно. Президент ПФЛ Каденко переизбран на своей должности

Вторая лига

Каденция продолжается

Единогласно. Президент ПФЛ Каденко переизбран на своей должности

Фото: УАФ/Автор - Павло Кубанов

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Александр Каденко переизбран председателем Профессиональной футбольной лиги Украины. Об этом сообщает Sport Arena.

По данным источника, решение было принято на сегодняшнем собрании отчетной конференции ПФЛ, которая проходит в Киеве. Кандидатура Каденко одобрена единогласно всеми участниками собрания.

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Каденко официально возглавил ПФЛ в 2020 году. В августе того года на Совете лиг представители клубов выразили недоверие президенту ПФЛ Сергею Макарову, после чего он в знак протеста против желания клубов обсудить его отставку покинул заседание вместе со своей администрацией.

На его место клубы назначили Каденко, предоставив ему приставку и.о., а в конце сентября официально утвердив его в должности.

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Первая лига Вторая лига ПФЛ Александр Каденко
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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Александр Бураков
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