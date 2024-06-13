Единогласно. Президент ПФЛ Каденко переизбран на своей должности

Александр Каденко переизбран председателем Профессиональной футбольной лиги Украины. Об этом сообщает Sport Arena.

По данным источника, решение было принято на сегодняшнем собрании отчетной конференции ПФЛ, которая проходит в Киеве. Кандидатура Каденко одобрена единогласно всеми участниками собрания.

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Каденко официально возглавил ПФЛ в 2020 году. В августе того года на Совете лиг представители клубов выразили недоверие президенту ПФЛ Сергею Макарову, после чего он в знак протеста против желания клубов обсудить его отставку покинул заседание вместе со своей администрацией.

На его место клубы назначили Каденко, предоставив ему приставку и.о., а в конце сентября официально утвердив его в должности.