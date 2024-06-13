Вторая лига
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Вторые команды пяти клубов УПЛ сыграют во Второй лиге. Официальный список участников на сезон-2024/25
Также вторые команды заявили перволиговские Нива Тернополь, Левый Берег и Металлист 1925
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ПФЛ официально утвердила состав участников
На сезон заявлены вторые команды "Вереса", "Руха", "Нивы" Тернополь, "Полесья", "Левого Берега", "Колоса", "Металлиста 1925" и "Александрии".
Всего официально заявлены 23 команды, команды будут разбиты на две группы. Базовый день начала турнира – 5 августа.
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Источник:ПФЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
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