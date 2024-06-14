Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Карпаты-2 не будут играть во Второй лиге
Выход основной команды в УПЛ изменил планы для практики молодежного состава
Фото: fckarpaty.org.ua
"Львов" официально приняли в элитный дивизион. Регламент предусматривает создание коллектива U19 для выступлений в соревнованиях. Таким образом, потребность в функционировании дубля "зелено-белых" в ПФЛ исчезает.
Предыдущий сезон Второй лиги "Карпаты-2" завершили на пятой позиции (39 очков), а Вадим Сидун и Александр Фетько забили по 7 голов. До этого резерв выступал в чемпионате Львовской области.
Фарм-клуб "Карпат", которые прекратили существование в 2021 году, также играл в ПФЛ в период 1997-2010. Лучший результат – 12 место в Первой лиге 2001/02.
Популярное сейчас
- Шевченко: Мы часто слышим, что футбол вне войны, но это видео доказывает обратное
- Игроки сборной Украины рассказали о своих родных городах, которые пострадали от агрессии РФ
- Байер официально объявил о подписании капитана Жироны
- В Хусте сообщили, где сейчас находится мобилизованный футболист команды
- Красотка дня. Яркая вторая половинка защитника сборной Украины Виталия Миколенко. ФОТО
- Еще одним завидным холостяком меньше. Хавбек Шахтера связал себя узами брака. ФОТО