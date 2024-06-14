Карпаты-2 не будут играть во Второй лиге

"Львов" официально приняли в элитный дивизион. Регламент предусматривает создание коллектива U19 для выступлений в соревнованиях. Таким образом, потребность в функционировании дубля "зелено-белых" в ПФЛ исчезает.

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Предыдущий сезон Второй лиги "Карпаты-2" завершили на пятой позиции (39 очков), а Вадим Сидун и Александр Фетько забили по 7 голов. До этого резерв выступал в чемпионате Львовской области.

Фарм-клуб "Карпат", которые прекратили существование в 2021 году, также играл в ПФЛ в период 1997-2010. Лучший результат – 12 место в Первой лиге 2001/02.