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Карпаты-2 не будут играть во Второй лиге

Вторая лига

Выход основной команды в УПЛ изменил планы для практики молодежного состава

Карпаты-2 не будут играть во Второй лиге

Фото: fckarpaty.org.ua

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"Львов" официально приняли в элитный дивизион. Регламент предусматривает создание коллектива U19 для выступлений в соревнованиях. Таким образом, потребность в функционировании дубля "зелено-белых" в ПФЛ исчезает.

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Предыдущий сезон Второй лиги "Карпаты-2" завершили на пятой позиции (39 очков), а Вадим Сидун и Александр Фетько забили по 7 голов. До этого резерв выступал в чемпионате Львовской области.

Фарм-клуб "Карпат", которые прекратили существование в 2021 году, также играл в ПФЛ в период 1997-2010. Лучший результат – 12 место в Первой лиге 2001/02.

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Карпаты U-19 (Львов) Карпаты (Львов) Карпаты-2 (Львов)
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Источник:
Карпати (Телеграм)
Опубликовал: Александр Симченко
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