Вторая лига
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Историческое решение. Команду Второй лиги впервые возглавит женщина
Из молодёжки в дубль
iya_1725_ (Instagram)
Новым главным тренером второй команды "Ворсклы" станет Ия Андрущак. Об этом "Украинскому футболу" сообщил вице-президент полтавчан Олег Лысак.
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Ранее специалист работала с молодежной командой "Ворсклы" (U-19).
Отмечается, что команда будет сформирована именно из этого возраста - игроки 2004 года рождения и моложе. Домашним стадионом "Ворсклы-2" станет "Молодежный" в Полтаве.
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Источник:УФ
Опубликовал: Александр Бураков
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