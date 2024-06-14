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Историческое решение. Команду Второй лиги впервые возглавит женщина

Вторая лига

Из молодёжки в дубль

Историческое решение. Команду Второй лиги впервые возглавит женщина

iya_1725_ (Instagram)

Новина українською

Новым главным тренером второй команды "Ворсклы" станет Ия Андрущак. Об этом "Украинскому футболу" сообщил вице-президент полтавчан Олег Лысак.

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Ранее специалист работала с молодежной командой "Ворсклы" (U-19).

Отмечается, что команда будет сформирована именно из этого возраста - игроки 2004 года рождения и моложе. Домашним стадионом "Ворсклы-2" станет "Молодежный" в Полтаве.

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Источник:
УФ
Опубликовал: Александр Бураков
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