Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Есть нововведения. Стал известен формат Второй лиги в следующем сезоне
Введён новый регламент
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На Конференции ПФЛ был определен формат проведения Второй лиги на сезон 2024/25.
Вторая лига впервые со времени полномасштабного вторжения будет разделена на две группы по географическому принципу. Две группы по 12 команд сыграют в 2 круга, то есть 22 тура + 2 матча плей-офф (1-е и 2-е места групп), таким образом состоится 132 матча в каждой группе. Нововведением также станут матчи плей-офф непосредственно во Второй лиге. Состоятся дополнительные финальные матчи плей-офф за 1-е и 3-е места.
Победитель Второй лиги, который выиграет финальный матч между лучшими командами групп А и Б, переходит в Первую лигу напрямую. Команда, проигравшая финал, сыграет стыковой матч с 15 местом Первой лиги. Победитель плей-офф за 3-е место сыграет стыковой матч с 14-м местом Первой лиги. Команды, которые займут 1-е и 2-е места в группах, сыграют два матча - дома и на выезде (очередность определяется жеребьевкой). Дополнительные матчи проведут команды, которые будут играть стыковые матчи с командами Первой лиги ПФЛ.
Ранее также стало известно о том,
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