Металлург получил нового главного тренера

"МФК Металлург" назначил нового главного тренера. Команду возглавил Владимир Шаповалов, сообщает официальный сайт клуба.

В его тренерский штаб вошли помощники Андрей Зубченко и Сергей Ковалев, тренер вратарей Алексей Мельник, и тренер по физической подготовке Александр Шевченко.

"Я возглавлял "Металлург" в 2017 году, тогда в команде играло много местных воспитанников, которые показывали неплохой результат. Вспоминать те времена приятно. На трибунах были болельщики, клуб двигался вперед. Сейчас так же хочется помочь родной команде и поднять уровень футбола в Запорожье. Опять большое внимание уделяем местным воспитанникам, некоторых из футболистов уже пригласили. Также остается много молодых игроков. Благодарен, что мне доверили место главного тренера, будем работать с максимальной самоотдачей", - сказал Шаповалов.

Новый тренерский штаб уже приступил к своим обязанностям - "Металлург" начал подготовку к новому сезону. Продолжается комплектация команды, просмотр потенциальных новичков. О кадровых решениях относительно новых игроков будет объявлено после официального подписания контрактов.

"МФК Металлург" по итогам сезона-2023/24 вылетел во Вторую лигу, проиграв в переходных матчах ФК "ЮКСА" (по сумме двух встреч 1:7).