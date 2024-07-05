Тренер Хуста: На эту секунду клуб в неопределенности

Главный тренер "Хуста" Владимир Цыткин рассказал последние новости из лагеря закарпатцев.

"Как вы знаете, президент ФК "Хуст" вел переговоры об объединении с клубом "Подоляны" (Тернополь), которые закончились ничем в силу разных обстоятельств. С тех пор Михаил Мадярчик ищет возможности оставить команду во Второй лиге. Команда хочет играть, но мы сейчас отпустили всех футболистов. Я считаю, что честно поступили по отношению к ним. Сейчас игроков просматривают другие клубы. Я остаюсь с ребятами на контакте на случай, если кто-то выразит желание продолжить играть.

На эту секунду клуб в неопределенности. До конца недели появится определенная контретика. Я вижу два варианта развития событий: если удастся договориться о финансировании и аренде стадиона - все будет хорошо. Если мы будем заходить, то не для того, чтобы на полпути сняться.

Если команда не будет существовать, президент планирует взять перерыв, чтобы через год играть под эгидой ПФЛ во Второй лиге. Шансов немного, но они есть", - сказал Цыткин.