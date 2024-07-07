Дитятьев - о превращении Штурма в Колос-2: Мы не знаем, что из него получится. Так что будем работать

Центральный защитник Алексей Дитятьев рассказал о том, что следует ожидать от нового проекта "Колос-2".

Алексей, "Штурм" довольно неожиданно осуществил свое преобразование. Как вы получили такую новость и как к ней отнеслись?

У меня всегда был профессиональный подход к себе. Если я играю в футбол - отношусь ответственно. Будь это район, область, Вторая лига или уровень выше. И пока играю, то так и будет.

Об идее руководства объединиться с "Колосом" и таким образом заявиться на Вторую лигу узнал не так давно. Нам сказали, что придут молодые футболисты, но останутся некоторые исполнители и из предыдущей команды. Пока это новый проект и мы не знаем, что из него получится. Поэтому будем работать.

Вам объяснили какая идея у проекта под названием "Колос-2"?

Еще нет, но понимаю, что это будут высокие цели. Первая лига, а может даже и выше. Посмотрим, как будет получаться, как мы справимся. Многие футболисты еще не играли не профессиональном уровне, много молодых, поэтому для нас это что-то новое.

Как изменилось функционирование клуба после получения профессионального статуса?

Уже отличается подход. Если раньше мы играли матч и на этом все, то вот, например недавно мы сыграли с "Шахтером" U19 и имели после этого еще беговую работу. Уже видно, что команда готовится ко Второй лиге.

Сразу увидели и кадровые изменения. В тренерском штабе у нас новый молодой тренер по физподготовке. Также в штаб Владимира Бондаренко присоединился Артем Старгородский, который теперь уже Артем Сергеевич

Где будет базироваться новосозданный клуб?

Насколько я знаю, тренироваться мы будем на Конча-Заспе, а где будем принимать соперников - не интересовался (после начала полномасштабного вторжения "Штурм" играл на стадионе "Левый берег").