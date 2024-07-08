Дитятьев о Хачереди в Колосе-2: Это будет зависеть от Жени

Бывший защитник "Ворсклы" и "Олимпика" Алексей Дитятьев не исключает, что звездный экс-футболист "Динамо" присоединится к обновленному "Штурму".

“Это будет зависеть от Жени. Его будут рады видеть в команде, но надо понимать, что это уже профессиональный уровень. И если у любителей была возможность, например, не прийти на тренировку, то здесь ее нет.

А совмещать его работу и ежедневные занятия с командой будет сложновато. Поэтому не знаю, захотел ли бы он все это совмещать".