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Дитятьев о Хачереди в Колосе-2: Это будет зависеть от Жени
Защитник сообщил, что Евгений будет решать, стоит ли возвращаться в коллектив
Фото: Instagram
Бывший защитник "Ворсклы" и "Олимпика" Алексей Дитятьев не исключает, что звездный экс-футболист "Динамо" присоединится к обновленному "Штурму".
“Это будет зависеть от Жени. Его будут рады видеть в команде, но надо понимать, что это уже профессиональный уровень. И если у любителей была возможность, например, не прийти на тренировку, то здесь ее нет.
А совмещать его работу и ежедневные занятия с командой будет сложновато. Поэтому не знаю, захотел ли бы он все это совмещать".
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"Мне кажется, что если он скажет, что закончил – тогда это произойдет. А пока, видите ли, оставляет за собой путь назад. Футболистам очень тяжело заканчивать, поэтому и никто не хочет об этом говорить. А вдруг что-нибудь произойдет и Женя скажет: "А я еще хочу поиграть"?", - заявил Дитятьев.
Хачериди выступал за "Штурм" в прошлом сезоне на любительском уровне.
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