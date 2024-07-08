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Александрия подписала ряд игроков – среди них экс-представители Днепра-1

Вторая лига

Горожане работают над усилением состава своей второй команды

Александрия подписала ряд игроков – среди них экс-представители Днепра-1

Фото: ФК Олександрія

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"Александрия" подписала контракты с девятью молодыми игроками. К команде Виктора Бицюры ("Александрия-2") присоединились:

Назар Макаренко, 17-летний голкипер, экс-игрок "Днепра-1" U-19. Контракт с игроком рассчитан до 31 мая 2027 года.

Мирон Гребенюк, 19-летний нападающий, в прошлом сезоне выступал за "Днепр-1" U-19. Контракт с игроком рассчитан до 31 мая 2027 года.

Максим Шолупец, 18-летний нападающий, также представлял "Днепр-1" U-19 в прошлом сезоне. Контракт рассчитан до 31 мая 2027 года.

Илья Ухань, 21-летний защитник. Пришел в клуб свободным агентом. Контракт - до 31 мая 2026 года.

Симон Галоян, 21-летний полузащитник, в прошлом сезоне был игроком кременчугского "Кремня". Контракт с клубом - до 31 мая 2026 года.

Даниил Гаража, 18-летний защитник, в прошлом сезоне выступал за "Днепр-1" U-19. Контракт с игроком рассчитан до 31 мая 2027 года.

Сергей Лебедев, 20-летний полузащитник, экс-игрок "Стрый 1911" Скала. Контракт с клубом - до 31 мая 2026 года.

Дмитрий Полищук, 20-летний полузащитник, экс-игрок киевского "Локомотива". Контракт с клубом - до 31 мая 2026 года.

Юрий Матвеев, 20-летний защитник, в прошлом сезоне защищал цвета львовского "Руха-2". Контракт с игроком - до 30 июня 2026 года.

Напомним, в июне "Александрия" объявила о создании второй команды. В сезоне-2024/25 коллектив сыграет во Второй лиге.

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ФК Александрия
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Источник:
ФК Олександрія
Опубликовал: Алина Ерофеева
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