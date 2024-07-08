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Александрия подписала ряд игроков – среди них экс-представители Днепра-1
Горожане работают над усилением состава своей второй команды
Фото: ФК Олександрія
"Александрия" подписала контракты с девятью молодыми игроками. К команде Виктора Бицюры ("Александрия-2") присоединились:
Назар Макаренко, 17-летний голкипер, экс-игрок "Днепра-1" U-19. Контракт с игроком рассчитан до 31 мая 2027 года.
Мирон Гребенюк, 19-летний нападающий, в прошлом сезоне выступал за "Днепр-1" U-19. Контракт с игроком рассчитан до 31 мая 2027 года.
Максим Шолупец, 18-летний нападающий, также представлял "Днепр-1" U-19 в прошлом сезоне. Контракт рассчитан до 31 мая 2027 года.
Илья Ухань, 21-летний защитник. Пришел в клуб свободным агентом. Контракт - до 31 мая 2026 года.
Симон Галоян, 21-летний полузащитник, в прошлом сезоне был игроком кременчугского "Кремня". Контракт с клубом - до 31 мая 2026 года.
Даниил Гаража, 18-летний защитник, в прошлом сезоне выступал за "Днепр-1" U-19. Контракт с игроком рассчитан до 31 мая 2027 года.
Сергей Лебедев, 20-летний полузащитник, экс-игрок "Стрый 1911" Скала. Контракт с клубом - до 31 мая 2026 года.
Дмитрий Полищук, 20-летний полузащитник, экс-игрок киевского "Локомотива". Контракт с клубом - до 31 мая 2026 года.
Юрий Матвеев, 20-летний защитник, в прошлом сезоне защищал цвета львовского "Руха-2". Контракт с игроком - до 30 июня 2026 года.
Напомним, в июне "Александрия" объявила о создании второй команды. В сезоне-2024/25 коллектив сыграет во Второй лиге.
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