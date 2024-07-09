Металлург продлил контракт с опытным полузащитником

30-летний полузащитник Дмитрий Крапивный подписал новый контракт с МФК "Металлургом", сообщает клубная пресс-служба.

Срок действия договора неизвестен.

"В течение многих сезонов Дмитрий Крапивный был основным опорником "Металлурга". Имеет исключительный универсализм в центре поля, обладает навыками организации игры и отбора. Инициативный, с хорошим футбольным интеллектом и агрессией в хорошем размене", - говорится в сообщении клуба.

Крапивный выступает за запорожцев с июля 2018 года. В минувшем сезоне он принял участие в 23 матчах Первой лиги и забил 1 гол.

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