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Металлург продлил контракт с опытным полузащитником

Вторая лига

Дмитрий Крапивный продолжит выступать за запорожцев

Металлург продлил контракт с опытным полузащитником

Фото: МФК Металург

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30-летний полузащитник Дмитрий Крапивный подписал новый контракт с МФК "Металлургом", сообщает клубная пресс-служба.

Срок действия договора неизвестен.

"В течение многих сезонов Дмитрий Крапивный был основным опорником "Металлурга". Имеет исключительный универсализм в центре поля, обладает навыками организации игры и отбора. Инициативный, с хорошим футбольным интеллектом и агрессией в хорошем размене", - говорится в сообщении клуба.

Крапивный выступает за запорожцев с июля 2018 года. В минувшем сезоне он принял участие в 23 матчах Первой лиги и забил 1 гол.

Ранее мы писали о том, что "Металлург" получил новый тренерский штаб.

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Дмитрий Крапивный Металлург (Запорожье)
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Источник:
МФК Металург
Опубликовал: Алина Ерофеева
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