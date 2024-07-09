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Металлург продлил контракт с опытным полузащитником
Дмитрий Крапивный продолжит выступать за запорожцев
Фото: МФК Металург
30-летний полузащитник Дмитрий Крапивный подписал новый контракт с МФК "Металлургом", сообщает клубная пресс-служба.
Срок действия договора неизвестен.
"В течение многих сезонов Дмитрий Крапивный был основным опорником "Металлурга". Имеет исключительный универсализм в центре поля, обладает навыками организации игры и отбора. Инициативный, с хорошим футбольным интеллектом и агрессией в хорошем размене", - говорится в сообщении клуба.
Крапивный выступает за запорожцев с июля 2018 года. В минувшем сезоне он принял участие в 23 матчах Первой лиги и забил 1 гол.
Ранее мы писали о том, что "Металлург" получил новый тренерский штаб.
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