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Воспитанник Днепра вернулся в Металлург
Запорожцы укрепили линию защиты
Фото: МФК Металург
МФК "Металлург" укрепил линию защиты. Запорожский клуб подписал 28-летнего центрбека Сергея Палюха, сообщает клубная пресс-служба.
Детали контракта неизвестны.
Палюх уже выступал за запорожцев с февраля 2022-го по январь 2024-го, отыграв более 30 матчей. Выступает на позиции центрального защитника, однако при необходимости может закрыть позицию опорного полузащитника.
Палюх - воспитанник "Днепра". В его карьере были "Агробизнес", "ВПК-Агро" и "Дружба" Мировка. В свое время привлекался к юношеской сборной Украины U-18, проведя в ее составе 10 поединков.
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