Воспитанник Днепра вернулся в Металлург

МФК "Металлург" укрепил линию защиты. Запорожский клуб подписал 28-летнего центрбека Сергея Палюха, сообщает клубная пресс-служба.

Детали контракта неизвестны.

Палюх уже выступал за запорожцев с февраля 2022-го по январь 2024-го, отыграв более 30 матчей. Выступает на позиции центрального защитника, однако при необходимости может закрыть позицию опорного полузащитника.

Палюх - воспитанник "Днепра". В его карьере были "Агробизнес", "ВПК-Агро" и "Дружба" Мировка. В свое время привлекался к юношеской сборной Украины U-18, проведя в ее составе 10 поединков.