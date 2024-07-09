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Запорожцы укрепили линию защиты

Воспитанник Днепра вернулся в Металлург

Фото: МФК Металург

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МФК "Металлург" укрепил линию защиты. Запорожский клуб подписал 28-летнего центрбека Сергея Палюха, сообщает клубная пресс-служба.

Детали контракта неизвестны.

Палюх уже выступал за запорожцев с февраля 2022-го по январь 2024-го, отыграв более 30 матчей. Выступает на позиции центрального защитника, однако при необходимости может закрыть позицию опорного полузащитника.

Палюх - воспитанник "Днепра". В его карьере были "Агробизнес", "ВПК-Агро" и "Дружба" Мировка. В свое время привлекался к юношеской сборной Украины U-18, проведя в ее составе 10 поединков.

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Сергей Палюх Металлург (Запорожье)
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Источник:
МФК Металург
Опубликовал: Алина Ерофеева
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