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Металлург представил четырех новичков

Вторая лига

Полузащитники, защитник и нападающий

Металлург представил четырех новичков

Фото: МФК Металург

Новина українською

Ряды "Металлурга" пополнили четыре игрока. Это полузащитники Алексей Бандурин и Денис Курилец, защитник Артем Козлов и нападающий Владислав Борисенко.

26-летний Бандурин и 27-летний Козлов в прошлом сезоне выступали за "Дружбу", которая стала чемпионом Второй лиги. Алексей сыграл 20 матчей, в которых отметился шестью голами. Артем провел 22 поединка и оформил 4 ассиста.

23-летний Курилец и 24-летний Борисенко в минувшем сезоне представляли "Хуст". Денис присоединился к команде во второй части сезона и сыграл 9 матчей. Владислав провел 28 поединков и отметился четырьмя голами. Борисенко, к слову, уже защищал цвета "Металлурга".

МФК "Металлург" по итогам кампании-2023/24 вылетел во Вторую лигу.

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Источник:
МФК Металург
Опубликовал: Алина Ерофеева
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