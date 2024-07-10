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Металлург представил четырех новичков
Полузащитники, защитник и нападающий
Фото: МФК Металург
Ряды "Металлурга" пополнили четыре игрока. Это полузащитники Алексей Бандурин и Денис Курилец, защитник Артем Козлов и нападающий Владислав Борисенко.
26-летний Бандурин и 27-летний Козлов в прошлом сезоне выступали за "Дружбу", которая стала чемпионом Второй лиги. Алексей сыграл 20 матчей, в которых отметился шестью голами. Артем провел 22 поединка и оформил 4 ассиста.
23-летний Курилец и 24-летний Борисенко в минувшем сезоне представляли "Хуст". Денис присоединился к команде во второй части сезона и сыграл 9 матчей. Владислав провел 28 поединков и отметился четырьмя голами. Борисенко, к слову, уже защищал цвета "Металлурга".
МФК "Металлург" по итогам кампании-2023/24 вылетел во Вторую лигу.
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