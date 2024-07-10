ФК Ужгород объявил об объединении с ФК СХИ

ФК "Ужгород" объявил об объединении с ужгородской футбольной командой "СХИ" (Семья Христа Интернешнл) для участия во Второй лиге, сообщает клубная пресс-служба.

Команда успешно прошла аттестацию и в новом сезоне будет носить название ФК "Ужгород". Домашние матчи будут проводиться на ужгородском стадионе "Авангард".

"Весомая заслуга в этом руководящего состава ФК "Ужгород", в частности председателя ЗАФ Ивана Петровича Дурана, которые сумели сохранить клубную прописку ужгородской команды в профессиональной лиге и теперь вместе с "СХИ" позволят проявить себя во Второй лиге Украины закарпатским юным футболистам, которые, надеемся, будут расти вместе с клубом", - говорится в сообщении клуба.

Напомним, что "Ужгород" летом 2022 года воспользовался правом взять паузу в чемпионатах Украины и не потерять профессиональный статус. Клуб имел возможность возобновиться в ПФЛ после соответствующего решения своего руководства.

В середине июня ФК выиграл апелляцию по решению Комитета аттестации клубов Украинской ассоциации футбола и выступит во Второй лиге.