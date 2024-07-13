Вторая лига
Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-полузащитник Динамо и Зари находится на просмотре в Металлурге Запорожье
Муниципалы ищут усиление
Ахмед Алибеков может стать игроком второлиговой команды. Он приехал в родной город, где играл в структуре оригинального "Металлурга" в составе юношеских команд с 2012 по 2016 год.
Читайте также: Эпицентр завершил сотрудничество с Алибековым
В начале 2016-го присоединился к столичному "Динамо", но появился только в 8 поединках. В разные периоды на правах аренды выступал в "Заре", "Либерце" (Чехия), "Львове".
В сентябре прошлого года стал футболистом "Эпицентра", но уже через 10 месяцев остался без клуба.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Sportarena
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Просто Квашин (Харків)
13.07.2024 в 18:48
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- На следующей неделе решится судьба Днепра-1 и Миная
- Динамо - Шальке. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча
- Победа женской сборной, компенсация для Шахтера и заявка от Ротаня на ОИ. Главные новости за 12 июля
- ФК Ужгород объявил об объединении с ФК СХИ
- В финале Копа Америка перерыв продлится 25 минут из-за выступления Шакиры
- В сутки – 1120 оккупантов и 190 единиц техники. Генштаб подытожил потери оккупантов
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн
Комментарии 1