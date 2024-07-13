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Экс-полузащитник Динамо и Зари находится на просмотре в Металлурге Запорожье

Вторая лига
Обновлено

Муниципалы ищут усиление

Экс-полузащитник Динамо и Зари находится на просмотре в Металлурге Запорожье

Новина українською

Ахмед Алибеков может стать игроком второлиговой команды. Он приехал в родной город, где играл в структуре оригинального "Металлурга" в составе юношеских команд с 2012 по 2016 год.

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В начале 2016-го присоединился к столичному "Динамо", но появился только в 8 поединках. В разные периоды на правах аренды выступал в "Заре", "Либерце" (Чехия), "Львове".

В сентябре прошлого года стал футболистом "Эпицентра", но уже через 10 месяцев остался без клуба.

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Ахмед Алибеков Металлург (Запорожье)
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Источник:
Sportarena
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
13.07.2024 в 18:48
мабуть займався чимось окрім футболу....
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
13.07.2024 в 18:48
мабуть займався чимось окрім футболу....
Ответить
0
0

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