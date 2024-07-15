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Директор Ужгорода: Если бы мы вернулись в прошлом году, то играли бы в Первой лиге

Вторая лига

Вадим Дёрдь сообщил, что у клуба нет претензий к ПФЛ

Директор Ужгорода: Если бы мы вернулись в прошлом году, то играли бы в Первой лиге

Фото - Закарпатська Асоціація Футболу

Новина українською

ФК "Ужгород" возвращается после перерыва в 2,5 года. Директор клуба рассказал о возобновлении своего участия в профессиональных соревнованиях и новом тренерском штабе.

“Если бы мы вернулись в прошлом году, то играли бы в Первой лиге, но так как в сезоне 2023/24 не смогли вернуться, то теперь была возможность пройти аттестацию как команда Второй лиги. Это не мы так придумали. У нас нет никаких претензий к ПФЛ. Это все согласно регламентным нормам.

Состоялась встреча с руководством клуба и мы договорились, что день-два – и будет официальная информация на этот счет. Я бы не хотел заранее забегать, потому что еще не было официального представления. Я могу сказать, что тренеры уже работают, просматривают футболистов".

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"Тренерский штаб команды будет укомплектован исключительно местными специалистами. Это воспитанники закарпатского футбола, которые играли на детско-юношеском уровне за нашу школу. Скажу, что опыта тренерской работы у них нет на профессиональном уровне, но ничего страшного – нужно когда-нибудь начинать”, – рассказал функционер.

После 20 тура Первой лиги 2021/22 команда занимала 15-е место.

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Источник:
UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
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