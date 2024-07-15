Директор Ужгорода: Если бы мы вернулись в прошлом году, то играли бы в Первой лиге

ФК "Ужгород" возвращается после перерыва в 2,5 года. Директор клуба рассказал о возобновлении своего участия в профессиональных соревнованиях и новом тренерском штабе.

“Если бы мы вернулись в прошлом году, то играли бы в Первой лиге, но так как в сезоне 2023/24 не смогли вернуться, то теперь была возможность пройти аттестацию как команда Второй лиги. Это не мы так придумали. У нас нет никаких претензий к ПФЛ. Это все согласно регламентным нормам.

Состоялась встреча с руководством клуба и мы договорились, что день-два – и будет официальная информация на этот счет. Я бы не хотел заранее забегать, потому что еще не было официального представления. Я могу сказать, что тренеры уже работают, просматривают футболистов".