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В деле замешана Ровенская АЭС. Верес снял свою вторую команду со Второй лиги
Не успели сыграть ни одного матча, а уже снялись
фото из свободных источников
Команда "Верес-Изотоп 2" не сыграет во Второй лиге чемпионата Украины в сезоне 2024/2025.
Соответствующее письмо с заявлением об исключении из членства ПФЛ клуб уже направил в ПФЛ. Одной из причин такого решения стал фактор безопасности.
Местом базирования команды "Верес-Изотоп 2" должен был стать Вараш Ровенской области, на территории которого расположен объект стратегического значения - Ровенская атомная электростанция, что в свою очередь требует повышенной среды безопасности в связи с действием правового режима военного положения и вооруженной агрессией россиян против Украины.
Спортивная инфраструктура, которая планировалась использоваться командой "Верес-Изотоп 2", частично находится на территории Ровенской атомной электростанции, что требует дополнительных мер по вопросам ядерной безопасности и радиационной защиты. Это в свою очередь делает невозможным выполнение части обязательных условий Регламента команд клубов Профессиональной футбольной лиги.
Также отмечается, что "Верес" продолжает совместную работу по созданию второй команды совместными усилиями клуба, общины и местного бизнеса.
В "Вересе" надеются, что вторая команда появится на украинской футбольной арене уже в следующем футбольном сезоне.
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