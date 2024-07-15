  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. В деле замешана Ровенская АЭС. Верес снял свою вторую команду со Второй лиги
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В деле замешана Ровенская АЭС. Верес снял свою вторую команду со Второй лиги

Вторая лига

Не успели сыграть ни одного матча, а уже снялись

В деле замешана Ровенская АЭС. Верес снял свою вторую команду со Второй лиги

фото из свободных источников

Новина українською

Команда "Верес-Изотоп 2" не сыграет во Второй лиге чемпионата Украины в сезоне 2024/2025.

Читайте такжеВерес готовится к УПЛ - стадион нашли в райцентре рядом с АЭС

Соответствующее письмо с заявлением об исключении из членства ПФЛ клуб уже направил в ПФЛ. Одной из причин такого решения стал фактор безопасности.

Местом базирования команды "Верес-Изотоп 2" должен был стать Вараш Ровенской области, на территории которого расположен объект стратегического значения - Ровенская атомная электростанция, что в свою очередь требует повышенной среды безопасности в связи с действием правового режима военного положения и вооруженной агрессией россиян против Украины.

Спортивная инфраструктура, которая планировалась использоваться командой "Верес-Изотоп 2", частично находится на территории Ровенской атомной электростанции, что требует дополнительных мер по вопросам ядерной безопасности и радиационной защиты. Это в свою очередь делает невозможным выполнение части обязательных условий Регламента команд клубов Профессиональной футбольной лиги.

Также отмечается, что "Верес" продолжает совместную работу по созданию второй команды совместными усилиями клуба, общины и местного бизнеса.

В "Вересе" надеются, что вторая команда появится на украинской футбольной арене уже в следующем футбольном сезоне.

По теме
yellow-arrow
Директор Ужгорода: Если бы мы вернулись в прошлом году, то играли бы в Первой лиге
yellow-arrow
Экс-полузащитник Динамо и Зари находится на просмотре в Металлурге Запорожье
yellow-arrow
Снова с переносами матчей. УАФ утвердила календарь и регламент нового сезона
Верес (Ровно)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
НК Верес
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости