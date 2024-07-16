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Директор Ужгорода: У нас мощные зарубежные инвесторы. Они заинтересованы в развитии проекта, но имеют опасения

Вторая лига
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Вадим Дёрдь рассказал о целях и финансировании команды

Директор Ужгорода: У нас мощные зарубежные инвесторы. Они заинтересованы в развитии проекта, но имеют опасения

Фото - Закарпатська Асоціація Футболу

Новина українською

"Ужгород" возвращается в профессиональный футбол. Это стало возможным благодаря поддержке инвесторов.

“Основная цель этого клуба – поддержка и развитие местных футболистов, выпускников областных детско-юношеских школ. Скорее всего, подпишем пару человек из Второй лиги, но в основном будет молодежь. Задач нет никаких. Посмотрим, как сыграем первую часть сезона, какая к зиме будет ситуация в стране.

У нас очень мощные иностранные инвесторы – это американская благотворительная организация "Семья Христа Интернешнл". Они заинтересованы в развитии проекта. Инвестор зашел в клуб не на день-два, мы надеемся, что надолго, но у них есть некоторые опасения сейчас".

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"Вы ведь понимаете, чтобы построить базу, нужно землю выкупить. Как стабилизируется ситуация в стране, они вернутся к этому вопросу, а сейчас выделяют средства на команду и их достаточно для того, чтобы спокойно играть во Второй лиге.

Мы проводим сборы в Закарпатье, у нас здесь отличные условия, нам нет смысла куда-то ехать”, – рассказал функционер.

"Ужгород" не проводил официальные матчи после 2021 года.

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Источник:
UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
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