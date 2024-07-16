Директор Ужгорода: У нас мощные зарубежные инвесторы. Они заинтересованы в развитии проекта, но имеют опасения

"Ужгород" возвращается в профессиональный футбол. Это стало возможным благодаря поддержке инвесторов.

“Основная цель этого клуба – поддержка и развитие местных футболистов, выпускников областных детско-юношеских школ. Скорее всего, подпишем пару человек из Второй лиги, но в основном будет молодежь. Задач нет никаких. Посмотрим, как сыграем первую часть сезона, какая к зиме будет ситуация в стране.

У нас очень мощные иностранные инвесторы – это американская благотворительная организация "Семья Христа Интернешнл". Они заинтересованы в развитии проекта. Инвестор зашел в клуб не на день-два, мы надеемся, что надолго, но у них есть некоторые опасения сейчас".