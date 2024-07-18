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Спортивный директор Горняка-Спорт: Приняли решение об увеличении бюджета, чтобы вернуться в Первую лигу

Вторая лига

Функционер заявил об этом на пресс-конференции

Спортивный директор Горняка-Спорт: Приняли решение об увеличении бюджета, чтобы вернуться в Первую лигу

Фото - Гірник-Спорт

Новина українською

Алексей Шалаев сообщил положительные новости о финансировании коллектива.

“Когда возобновился чемпионат, компания Ferrexpo обеспечила бюджет команды. Да, его сократили, но все договоренности со стороны нашего главного партнера выполнялись стабильно и надежно. Понимали, что этого бюджета не хватит Первой лиги. Приятно, что детско-юношеский клуб "Горняк-Спорт" продолжил не только существовать, но и развивается.

Совместно с руководством компании Ferrexpo было принято решение об увеличении бюджета, чтобы выполнить главную задачу на сезон – вернуться в Первую лигу. Продолжаем сотрудничество со штабом во главе с Валерием Куценко".

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"Дай бог, все 3 горно-обогатительных предприятия компании Ferrexpo заработают на полную мощность, тогда мы сядем и пересмотрим наши задачи и цели, выясним, кому их предстоит реализовывать.

Мы видели состав участников, хотя каждый день приходят новости об определенных изменениях. Мы готовы к любому расписанию. Ставим задачу побеждать в каждой игре", – рассказал спортивный директор.

"Горняк-Спорт" впервые после сезона 2013/14 будет играть во Второй лиге.

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Горняк-Спорт (Горишние Плавни)
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Источник:
Гірник-Спорт
Опубликовал: Александр Симченко
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