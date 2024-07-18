Спортивный директор Горняка-Спорт: Приняли решение об увеличении бюджета, чтобы вернуться в Первую лигу

Алексей Шалаев сообщил положительные новости о финансировании коллектива.

“Когда возобновился чемпионат, компания Ferrexpo обеспечила бюджет команды. Да, его сократили, но все договоренности со стороны нашего главного партнера выполнялись стабильно и надежно. Понимали, что этого бюджета не хватит Первой лиги. Приятно, что детско-юношеский клуб "Горняк-Спорт" продолжил не только существовать, но и развивается.

Совместно с руководством компании Ferrexpo было принято решение об увеличении бюджета, чтобы выполнить главную задачу на сезон – вернуться в Первую лигу. Продолжаем сотрудничество со штабом во главе с Валерием Куценко".