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Спортивный директор Горняка-Спорт: Приняли решение об увеличении бюджета, чтобы вернуться в Первую лигу
Функционер заявил об этом на пресс-конференции
Фото - Гірник-Спорт
Алексей Шалаев сообщил положительные новости о финансировании коллектива.
“Когда возобновился чемпионат, компания Ferrexpo обеспечила бюджет команды. Да, его сократили, но все договоренности со стороны нашего главного партнера выполнялись стабильно и надежно. Понимали, что этого бюджета не хватит Первой лиги. Приятно, что детско-юношеский клуб "Горняк-Спорт" продолжил не только существовать, но и развивается.
Совместно с руководством компании Ferrexpo было принято решение об увеличении бюджета, чтобы выполнить главную задачу на сезон – вернуться в Первую лигу. Продолжаем сотрудничество со штабом во главе с Валерием Куценко".
"Дай бог, все 3 горно-обогатительных предприятия компании Ferrexpo заработают на полную мощность, тогда мы сядем и пересмотрим наши задачи и цели, выясним, кому их предстоит реализовывать.
Мы видели состав участников, хотя каждый день приходят новости об определенных изменениях. Мы готовы к любому расписанию. Ставим задачу побеждать в каждой игре", – рассказал спортивный директор.
"Горняк-Спорт" впервые после сезона 2013/14 будет играть во Второй лиге.
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