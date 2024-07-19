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Президент-бомбардир Нивы проходит просмотр в клубе УПЛ
Необычный случай
Фото: ФК Нива Вінниця
Играющий президент винницкой "Нивы" Артур Загорулько может продолжить карьеру в Украинской Премьер-лиге.
Об этом сообщил главного тренер "Нивы" Юрий Ярошенко.
"Он то играет за нас, то тренируется в какой-то команде Премьер-лиги. Бывает наездами. Видимо, будет стараться играть в УПЛ", - сказал специалист в интервью „Украинскому футболу“.
По итогам прошлого сезона "Нива" Винница заняла 8-е место во Второй лиге Украины среди 14 участников, а Загорулько стал лучшим бомбардиром и лучшим игроком кампании.
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