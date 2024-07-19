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Президент-бомбардир Нивы проходит просмотр в клубе УПЛ

Вторая лига

Необычный случай

Президент-бомбардир Нивы проходит просмотр в клубе УПЛ

Фото: ФК Нива Вінниця

Новина українською

Играющий президент винницкой "Нивы" Артур Загорулько может продолжить карьеру в Украинской Премьер-лиге.

Об этом сообщил главного тренер "Нивы" Юрий Ярошенко.

"Он то играет за нас, то тренируется в какой-то команде Премьер-лиги. Бывает наездами. Видимо, будет стараться играть в УПЛ", - сказал специалист в интервью „Украинскому футболу“.

По итогам прошлого сезона "Нива" Винница заняла 8-е место во Второй лиге Украины среди 14 участников, а Загорулько стал лучшим бомбардиром и лучшим игроком кампании.

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УПЛ Артур Загорулько Нива (Винница)
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
19.07.2024 в 10:54
А які клуби? Напевно ті, що в єврокубках цьогоріч гратимуть.?.
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
19.07.2024 в 10:54
А які клуби? Напевно ті, що в єврокубках цьогоріч гратимуть.?.
Ответить
0
0

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