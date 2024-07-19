Президент-бомбардир Нивы проходит просмотр в клубе УПЛ

Играющий президент винницкой "Нивы" Артур Загорулько может продолжить карьеру в Украинской Премьер-лиге.

Об этом сообщил главного тренер "Нивы" Юрий Ярошенко.

"Он то играет за нас, то тренируется в какой-то команде Премьер-лиги. Бывает наездами. Видимо, будет стараться играть в УПЛ", - сказал специалист в интервью „Украинскому футболу“.

По итогам прошлого сезона "Нива" Винница заняла 8-е место во Второй лиге Украины среди 14 участников, а Загорулько стал лучшим бомбардиром и лучшим игроком кампании.