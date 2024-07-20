  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Спортдир тернопольской Нивы рассказал об изменениях в резервной команде
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Спортдир тернопольской Нивы рассказал об изменениях в резервной команде

Вторая лига

Кто возглавит и с кем объединится

Спортдир тернопольской Нивы рассказал об изменениях в резервной команде

fckarpaty.org.ua

Новина українською

Спортивный директор тернопольской "Нивы" Сергей Задорожный прокомментировал изменения в резервной команде, которая начнет выступления во Второй лиге в сезоне 2024/25.

"Главным тренером "Нивы-2" назначен Сергей Лактионов, это александрийский специалист. Он был помощником в ФК "Александрия" Юрия Гуры, который сейчас возглавляет "Шериф".

Скорее всего, "Нива-2" объединится с ФК "Самбор". Команда название менять не будет, останется "Нива-2". Играть мы будем в Самборе, городской совет пошел нам навстречу, там уютный стадиончик, люди любят футбол. В команде останутся перспективные игроки ФК "Самбор" и молодежь "Нивы". Цель остается неизменной - обкатка и развитие молодежи для первой команды", — сказал Задорожный.

Напомним, вторая команда будет сформирована из разных возрастных групп талантливой молодежи, которой нужна игровая практика - от 2004 до 2008 года рождения "Нива Т-2" будет играть в Тернополе на полях Академии.

По теме
yellow-arrow
Почетный президент Днепра-1: Придется снова начинать со Второй лиги
yellow-arrow
Президент-бомбардир Нивы проходит просмотр в клубе УПЛ
yellow-arrow
Ингулец подписал результативного защитника из Второй лиги
Сергей Задорожный Нива (Тернополь)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости