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Спортдир тернопольской Нивы рассказал об изменениях в резервной команде
Кто возглавит и с кем объединится
fckarpaty.org.ua
Спортивный директор тернопольской "Нивы" Сергей Задорожный прокомментировал изменения в резервной команде, которая начнет выступления во Второй лиге в сезоне 2024/25.
"Главным тренером "Нивы-2" назначен Сергей Лактионов, это александрийский специалист. Он был помощником в ФК "Александрия" Юрия Гуры, который сейчас возглавляет "Шериф".
Скорее всего, "Нива-2" объединится с ФК "Самбор". Команда название менять не будет, останется "Нива-2". Играть мы будем в Самборе, городской совет пошел нам навстречу, там уютный стадиончик, люди любят футбол. В команде останутся перспективные игроки ФК "Самбор" и молодежь "Нивы". Цель остается неизменной - обкатка и развитие молодежи для первой команды", — сказал Задорожный.
Напомним, вторая команда будет сформирована из разных возрастных групп талантливой молодежи, которой нужна игровая практика - от 2004 до 2008 года рождения "Нива Т-2" будет играть в Тернополе на полях Академии.
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