Спортдир тернопольской Нивы рассказал об изменениях в резервной команде

Спортивный директор тернопольской "Нивы" Сергей Задорожный прокомментировал изменения в резервной команде, которая начнет выступления во Второй лиге в сезоне 2024/25.

"Главным тренером "Нивы-2" назначен Сергей Лактионов, это александрийский специалист. Он был помощником в ФК "Александрия" Юрия Гуры, который сейчас возглавляет "Шериф".

Скорее всего, "Нива-2" объединится с ФК "Самбор". Команда название менять не будет, останется "Нива-2". Играть мы будем в Самборе, городской совет пошел нам навстречу, там уютный стадиончик, люди любят футбол. В команде останутся перспективные игроки ФК "Самбор" и молодежь "Нивы". Цель остается неизменной - обкатка и развитие молодежи для первой команды", — сказал Задорожный.