3 футболиста с опытом УПЛ договорились о сотрудничестве с командой Второй лиги

"Вильхивци", клуб из одноименного села в Закарпатской области, ведет переговоры с Дмитрием Немчаниновым, Михаилом Шестаковым и Сергеем Панасенко.

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В прошлом сезоне коллектив финишировал на 8-й строчке в группе 1 Любительского первенства. Клуб был основан еще в 1969 году, но на профессиональном уровне никогда не выступал.

Дмитрий Немчанинов покинул "Минай" после двух сезонов. Михаил Шестаков последние 5,5 лет защищал цвета "Верес". Сергей Панасенко всего на 6 месяцев задержался в "Ингульце", а до этого представлял "Минай" и "Металлист" в УПЛ.