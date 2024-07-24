  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. 3 футболиста с опытом УПЛ договорились о сотрудничестве с командой Второй лиги
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

3 футболиста с опытом УПЛ договорились о сотрудничестве с командой Второй лиги

Вторая лига
Обновлено

Дебютант турнира готовит значительное усиление

3 футболиста с опытом УПЛ договорились о сотрудничестве с командой Второй лиги

Фото: Александр Приходько

Новина українською

"Вильхивци", клуб из одноименного села в Закарпатской области, ведет переговоры с Дмитрием Немчаниновым, Михаилом Шестаковым и Сергеем Панасенко.

Читайте такжеНемчанинов: Минай будет существенно резать бюджет

В прошлом сезоне коллектив финишировал на 8-й строчке в группе 1 Любительского первенства. Клуб был основан еще в 1969 году, но на профессиональном уровне никогда не выступал.

Дмитрий Немчанинов покинул "Минай" после двух сезонов. Михаил Шестаков последние 5,5 лет защищал цвета "Верес". Сергей Панасенко всего на 6 месяцев задержался в "Ингульце", а до этого представлял "Минай" и "Металлист" в УПЛ.

По теме
yellow-arrow
Спортдир тернопольской Нивы рассказал об изменениях в резервной команде
yellow-arrow
Почетный президент Днепра-1: Придется снова начинать со Второй лиги
yellow-arrow
Президент-бомбардир Нивы проходит просмотр в клубе УПЛ
Дмитрий Немчанинов Сергей Панасенко Михаил Шестаков
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Телеграм-канал Ігоря Бурбаса
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости