Тренер Локомотива: Одна из целей клуба – подготовка молодых игроков для УПЛ

Вадим Лазоренко прокомментировал свою работу во главе "железнодорожников" и охарактеризовал одну из целей "Локомотива".

"Общий итог – неплохой, ведь команда находилась на довольно шаткой позиции турнирной таблицы. Но с течением времени удалось выровнять ситуацию и финишировать на десятом месте. Да, могли и немного выше подняться, но как для первого сезона в профессионалах – оцениваю выступление положительно. Важнейшей задачей было создание атмосферы, в которой футболисты могли бы прогрессировать, укрепить команду духовно и объединить вокруг единой цели.

С одной стороны, хорошо иметь молодость и энергию. Но молодому поколению нужно расти на попечении опытных игроков, чтобы был определенный обмен. Возможно, что в некоторых матчах нам в команде и не хватало "холодной головы", способной немного успокоить партнеров. Но мои подопечные "заряжены", имеют мотивацию".