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Тренер Локомотива: Одна из целей клуба – подготовка молодых игроков для УПЛ
Наставник рассказал о прошлом сезоне и философии команды
Фото: fc.lokomotyv.ua
Вадим Лазоренко прокомментировал свою работу во главе "железнодорожников" и охарактеризовал одну из целей "Локомотива".
"Общий итог – неплохой, ведь команда находилась на довольно шаткой позиции турнирной таблицы. Но с течением времени удалось выровнять ситуацию и финишировать на десятом месте. Да, могли и немного выше подняться, но как для первого сезона в профессионалах – оцениваю выступление положительно. Важнейшей задачей было создание атмосферы, в которой футболисты могли бы прогрессировать, укрепить команду духовно и объединить вокруг единой цели.
С одной стороны, хорошо иметь молодость и энергию. Но молодому поколению нужно расти на попечении опытных игроков, чтобы был определенный обмен. Возможно, что в некоторых матчах нам в команде и не хватало "холодной головы", способной немного успокоить партнеров. Но мои подопечные "заряжены", имеют мотивацию".
"Одна из ведущих целей клуба – подготовка молодых игроков для УПЛ. У нас опытные и квалифицированные тренеры, которые помогают игрокам развиваться по всем направлениям подготовки – тактической, технической, физической и, главное, психологической подготовке. Мы надеемся и верим, что в скором будущем наши футболисты попадут в топовые клубы УПЛ.
У "Локомотива" более 600 воспитанников, включая детей работников железной дороги.
Первый этап подготовки был проведен в Киеве. Второй – в Германии, где отыграли благотворительный турнир в рамках акции поддержки Украины. Там были поединки с "Маккаби", "Лейпцигом" и "Араратом", – рассказал тренер.
Вадим Николаевич возглавил команду в сентябре 2023 года.
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