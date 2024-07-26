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Во Второй лиге ожидается сокращение участников

Вторая лига

На следующей неделе ПФЛ утвердит список участников соревнований

Во Второй лиге ожидается сокращение участников

Getty Images

Новина українською

На следующей неделе должно состояться заседание Центрального Совета ПФЛ, который утвердит список участников соревнований организации в новом сезоне 2024/2025 гг.

В Первой лиге будут выступать 18 команд, разделенных на две группы по территориальному принципу. Хотя могут быть внесены коррективы, связанные с логистикой в зависимости от того, какая из команд заменит "Днепр-1" в УПЛ после проведения дополнительного мини-турнира.

А вот во Второй лиге планируется сокращение участников. Так, "Металлург" (Запорожье) и "Кремень" (Кременчуг) повысятся в классе, соответственно, вместо приостановившего выступления "Звягеля" и команды, которая станет победителем турнира четырех. А "Верес-2 Изотоп" решил отказаться от дебюта в третьем по рейтингу футбольном дивизионе Украины.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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