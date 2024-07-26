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Во Второй лиге ожидается сокращение участников
На следующей неделе ПФЛ утвердит список участников соревнований
Getty Images
На следующей неделе должно состояться заседание Центрального Совета ПФЛ, который утвердит список участников соревнований организации в новом сезоне 2024/2025 гг.
В Первой лиге будут выступать 18 команд, разделенных на две группы по территориальному принципу. Хотя могут быть внесены коррективы, связанные с логистикой в зависимости от того, какая из команд заменит "Днепр-1" в УПЛ после проведения дополнительного мини-турнира.
А вот во
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