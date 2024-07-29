Чайка объявила о переходе двух игроков

Второлиговая "Чайка" из Петропавловской Борщаговки объявила о переходе двух футболистов. Новичками команды стали защитник Виталий Шморгун и полузащитник Богдан Духота.

Детали соглашений не уточняются.

Шморгун начал футбольную карьеру выступлениями в чемпионате Харьковской области за фарм-клуб перволигового "Гелиоса", харьковскую "Гелиос-Академию".Также выступал на аматорском уровне за "Тростянец", "Полесье" Ставки, ФК "Хмельницкий", "Газовик" Донецк, "Олимп" (Дмитровка).

На профессиональном уровне дебютировал весной 2018 года в составе команды "Ингулец-2" Петрово. Далее были футбольные клубы "Сумы", "Таврия" и "Тростянец".

Духота - воспитанник юношеских футбольных школ киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера". Первые два сезона профессиональной карьеры провел в структуре "горняков". Затем сезон отыграл за молодежную команду "Колоса". С вышгородским "Диназом" получил пропуск в Первую лигу и проведя там один сезон, перебрался в Черновцы.

В прошлом сезоне в составе "Буковины" провел 21 матч и отметился однажды забитым мячом в ворота "Прикарпатья".