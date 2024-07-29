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14-й клуб в карьере. Сергийчук перешел в команду Второй лиги
Форвард перебрался в "Тростянец"
Фото: ФК Тростянець
ФК "Тростянец" объявил о подписании 32-летнего нападающего Михаила Сергийчука. Это будет его 14-й клуб в карьере. Прошедший сезон он начал в бузовской "Ниве", а затем перешел в "Диназ".
Также к команде присоединились голкипер Иван Дубовой, центрбек Виталий Мороховец, полузащитник Валерий Ольховик и вратарь Владислав Рябенко.
19-летний Дубовой - бывший игрок юношеской команды "Рух" U-19. В прошлом сезоне выступал за "ЛНЗ", а в "Тростянец" перешел на правах аренды.
21-летний Мороховец - воспитанник полтавской "Ворсклы". Сезон 2022/23 провел в "Заре". Прошлый год защищал цвета киевского клуба "Локомотив".
20-летний Ольховик предыдущий сезон провел в составе "Ингульца" U-19.
21-летний Рябенко - воспитанник "Кривбасса". Окончил училище Олимпийского резерва им.С.Бубки. Сезон 2023/24 провел в перволиговом ФК "Хуст".
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