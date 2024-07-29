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Тренер Чайки Сизихин покидает второлиговскую команду и идет на повышение в УПЛ

Вторая лига
Обновлено

Правда в какой клуб - пока неизвестно

Тренер Чайки Сизихин покидает второлиговскую команду и идет на повышение в УПЛ

СК Чайка

Новина українською

Президент второлиговской "Чайки" Александром Нигруцей заявил, что главный тренер команды Сергей Сизихин не будет тренировать команду в новом сезоне Второй лиги.

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44-летний специалист, который признавался лучшим тренером 2023 года во Второй лиге, может трудоустроиться в УПЛ.

- Александр Петрович, у "Чайки " в новом сезоне будет новый тренер?

- Могу подтвердить, что Сергей Валерьевич уходит работать в клуб УПЛ.

- Кто будет готовить команду в дальнейшем?

- С "Чайкой " будет работать Игорь Луценко.

- Какие задачи будут стоять перед "Чайкой" в новом сезоне?

- Последние несколько лет мы стремимся выигрывать в каждом матче и развивать молодежь.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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