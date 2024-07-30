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Металлист 1925 представил тренера второй команды
В свое время он играл за основной клуб
Фото: ФК Металіст 1925
Тренер-аналитик "Металлиста 1925" Максим Цвиренко назначен главным тренером второй команды клуба, сообщает официальный сайт харьковчан.
Перед тренировкой генеральный директор "Металлиста 1925" Андрей Неделин и исполняющий обязанности главного тренера основной команды Сергей Карпенко представили Максима Игоревича команде.
Помогать ему будут ассистент тренера Максим Ермоленко, тренер вратарей Сергей Вольваков и тренер по физической подготовке Вадим Раевский.
Максим Игоревич Цвиренко родился 06 декабря 1998 года в Харькове. В профессиональном футболе играл за "Металлист 1925" и "Горняк-Спорт".
Тренерскую карьеру начал в январе 2023-го года с должности тренера-аналитика в главной команде "Металлиста 1925", на которой работал последние полтора года.
Напомним, "Металлист 1925-2" в следующем сезоне сыграет во Второй лиге.
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