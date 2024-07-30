Тренер Скалы 1911: Наш состав может удивить футбольную Украину. На позицию нападающего рассматриваем футболистов из-за границы

Наставник команды рассказал, как клуб готовился к кампании 2024/25.

“Мы только что завершили третий сбор. Так как нам объявили, что мы будем играть предварительный раунд Кубка Украины – отказались от еще двух спаррингов: с "Колосом" U-19 (24 июля) и "Карпатами" (28 июля). Однако потом ситуация снова изменилась, и нам пришлось провести еще контрольный поединок с обладателем Кубка Украины среди любителей – "Николаевом". Сборы в Моршине прошло неплохо. Есть неплохие условия, отель, питание, курортный городок. Тренировались на стадионе "Медик", где когда-то была база футбольной академии "Скалы". Мы сыграли с довольно приличными соперниками ("Металлистом 1925", "Эпицентром", "Металлистом 1925-2", "Подольем", "Прикарпатьем" и "Буковиной"). Контрольные матчи играли в разных городах. Хотели, чтобы молодые футболисты почувствовали, как оно есть в чемпионате. Но основной целью были спарринги с командами высшего класса, потому что это помогает расти".

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"Этот состав, который у нас подобрался, может удивить футбольную Украину. Команда меняется процентов на 50-60. Пока это уже 9 новых футболистов, но с кем подписали контракт – все узнают при заявке. По сравнению с прошлым сезоном нас пополнит 11-12 новых исполнителей. Мы смогли сохранить костяк команды. В "Скале 1911" будет 13 игроков из предыдущего состава. Единственная позиция, которая остается не закрытой – нападающий. Есть разные кандидатуры. Это и один из лучших форвардов Первой лиги прошлого сезона и приехавшие из-за рубежа футболисты. Руководство и игроки знают, что я хочу играть в футбол, основанный на игре в короткий и средний пас. Теперь, скорее всего, перейдем на нашу любимую модель 4-3-3".

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"Если у нас где-то была какая-то задержка, то на неделю. А иногда рассчитываются и наперед. Руководители у нас хорошие, мэр города любит футбол. Есть также много меценатов, которые помогают клубу. Мы хотим удивить футбольную Украину. "Скала", в которой я играл, имела базу, питание, поля... Также ты понимал, что под тобой находится академия и там растут дети. Оттуда очень много воспитанников сейчас играет в УПЛ. Теперь мы арендуем и гостиницы, и поля. Своего еще нет. Но руководство над этим работает”, – рассказал тренер.

Басараб защищал цвета клуба в 2009-2012 годах.