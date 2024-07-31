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Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известен официальный календарь матчей Второй лиги на сезон 2024/25

Вторая лига

Лига провела жеребьевку календаря турнира

Известен официальный календарь матчей Второй лиги на сезон 2024/25

pfl.ua

Новина українською

ПФЛ провела жеребьевку календаря Второй лиги на сезон 2024/25.

В новом сезоне во Второй лиге примут участие 20 команд, из которых пять – это вторые команды клубов УПЛ, а также две команды – клубов ПФЛ.

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Напомним, что базовая дата проведения первого тура соревнований – 08.08.2024 года.

Команды клубов Второй лиги делятся на две группы (А и Б) по территориальному принципу. Чемпионат проводится в 2 (два) круга – "осень-весна" по круговой системе – по одному матчу на своем поле и на поле соперника с каждой из команд соответствующей группы.

Календарь Второй лиги Группа А

Календарь Второй лиги Группа Б

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Источник:
ПФЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
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