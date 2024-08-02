ФК Ужгород представил тренерский состав команды

ФК "Ужгород" представил тренерский штаб команды накануне старта сезона во Второй лиге.

Главным тренером стал 33-летний Яромир Лобода. Он около 10 лет работал тренером в детских и юношеских командах, известный по выступлениям за "Минай" во Второй и Первой лиге, также поиграл за рубежом в Германии и Словакии.

Его ассистентами будут 32-летний Дмитрий Сартина и 30-летний Роберт Смокоровский.

Сартина является воспитанником донецкого "Шахтера" с большим игровым опытом в профи: "Шахтер-3", "Гелиос" Харьков, МФК "Николаев", "Оболонь" Киев и "Ужгород". Смокоровский выступал за "Минай" во Второй лиге и после пятилетнего перерыва снова возвращается в профи, уже в качестве играющего тренера.

В его штаб также вошли тренер вратарей Эрик Гречка и тренер-аналитик Василий Беца.

26-летний Гречка пять лет назад уже играл за "Ужгород" среди любительских команд, а сейчас начинает сезон уже в роли играющего тренера вратарей. 27-летний Беца с 2018 по 2022 годы выступал в профи за главные команды "Миная" и "Ужгорода".

Также добавим, что уже в эту субботу, 3 августа "Ужгород" проведет матч первого предварительного этапа Кубка Украины против "Прикарпатья". Начало - в 16:00.