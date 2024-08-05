На этой неделе стартует чемпионат во Второй лиге. Что нужно знать о новом сезоне

В среду в Тернополе стартует новый сезон Второй лиги. В сезоне 2024/25 примут участие 20 клубов.

Каков формат соревнований?

Впервые с самого начала полномасштабного вторжения Вторую лигу проведут с разделением на две группы по географическому принципу. В каждой из них стартуют по 10 клубов.После основной части сезона чемпион Второй лиги будет определяться в матче плей-офф между победителями двух групп. Также между клубами на вторых местах предусмотрен стыковой матч за "бронзу".

Путевку в Первую лигу получит только победитель стыкового финала за "золото". Вторая и третья команды по итогам плей-офф будут играть переходные матчи за повышение в классе.

Кто будет участвовать в соревнованиях?

Следует обратить внимание, что в этом сезоне на профессиональный уровень возвращается "Ужгород". Также будут играть вторые команды клубов УПЛ, а также две команды - клубов ПФЛ.

Группа А



"Пробий"

"Реал Фарма"

"Нива-2"

"Куликов"

"Ужгород"

"Рух-2"

"Полесье-2"

"Скала 1911"

"Ревера 1908"

"Ольховцы"

Группа Б



"Чернигов"

"Чайка"

"Горняк-Спорт"

"Локомотив"

"Нива" Винница

"Тростянец"

"Ворскла-2"

"Колос-2"

"Александрия-2"

"Металлист 1925-2"

Кто новички Второй лиги?

Есть четыре клуба-новичка. Это "Куликов" из Львовской области, "Ревера 1908" из Ивано-Франковска, "Пробий" из Городенки и "Ольховцы" из Закарпатья.

Кто главные фавориты сезона?

В группе А прежде стоит отметить "Скалу 1911". У коллектива из Стрыя достаточно мощный для Второй лиги состав. Безусловно, эта команда будет бороться за чемпионство в нынешнем сезоне. В группе Б более равный состав участников. Среди фаворитов группы можно отметить "Чайку", "Чернигов", "Горняк-Спорт" и "Тростянец". Интересно будет последить за "Тростянцем", который прошлый сезон провалил, но под руководством Бакалова все-таки должен заявить о себе.

О потенциале винницкой "Нивы" сейчас говорить сложно, ведь команду покинули ряд лидеров. Вряд ли коллектив из Винницы сможет сразиться за призовые места этого сезона.

Кто может удивить в этом сезоне?

Не стоит недооценивать "Рух-2", которое в своем составе имеет ряд талантливых футболистов. Безусловно, за медали им бороться рано, но борьбу навязать лидерам смогут. Также может удивить многих "Ужгород", который в этом сезоне вернулся на профессиональный уровень. Новички Второй лиги "Ревера 1908", "Куликов", "Пробий" и "Ольховцы" ставят перед собой амбициозные задачи и можно не сомневаться, что они будут конкурентоспособными.

Где будут транслироваться матчи?

Все матчи Второй лиги этого сезона будут традиционно транслироваться на YouTube канале ПФЛ.

Удобнее всего следить за Второй лигой на UA-Футбол: смотрите на нашем сайте трансляции всех матчей сезона, читайте обзоры игр, а также следите за поединками в режиме LIVE в Матч-центре UA-Футбол.

Расписание первого тура



Группа А

07.08

"Нива-2" Т - "Скала 1911"

08.08

"Пробий" - "Ольховцы"

"Реал Фарма" - "Ревера 1908"

"Куликов" - "Полесье-2"

"Ужгород" - "Рух-2"

Группа Б



08.08

"Локомотив" - "Ворскла-2"

"Чернигов" - "Металлист 1925-2"

"Горняк-Спорт" - "Александрия-2"

"Нива" В - "Тростянец"

"Чайка" - "Колос-2"