Вторая лига. Центральная игра тура в Виннице, возвращение Ужгорода

Уже завтра стартует новый сезон во Второй лиге. Вашему вниманию анонс первого тура. Надеемся, что матчи подарят зрителям ряд положительных эмоций.

Группа А

"Нива-2" - "Скала 1911"

07.08.2024. 16:30

Очень непростой дебют на профессиональном уровне ожидает "Ниву-2". Главным тренером команды назначен 56-летний специалист Сергей Локтионов, работавший в тренерском штабе Юрия Гуры в "Александрии". Команда будет сформирована из молодых футболистов, которые могут проявить себя на профессиональном уровне, а также из тех игроков, которые не будут получать достаточной игровой практики в первой команде. Вновь созданный коллектив уже провел три спарринга с любительским футбольным клубом "Самбор" - победа 2:0, минимально уступил харьковскому "Металлисту 1925-2" (0:1) и сыграли вничью с киевским "Rebel" (1:1).

"Скала 1911" считается претендентом на повышение в классе. Коллективу из Стрыя удалось сохранить почти всех своих лидеров и еще точечно усилились. Среди новичков отметим Архипчука и Кравченко из "Тростянца". В первом официальном матче в сезоне "Скала 1911" в Кубке Украины победила "Эпицентр" – 2:0. Ожидаем, что подопечные Бесараба с победы начнут новый чемпионат второй лиги.

"Пробий" - "Ольховцы"

08.08.2024

Встреча двух амбициозных новичков Второй лиги. "Пробий" в Кубке Украины не оставил шансов "Хусту" – 4:0. Такой результат свидетельствует о хорошей готовности команды к сезону. Дублем отличился Оринчак. Кадровый потенциал у коллектива из Городенки достаточно мощный. Среди хорошо известных игроков отметим Волошиновича, Борисевича, Оринчака, Сондея, Радульского, Дмитрука. Все они имеют значительный опыт выступлений среди профессионалов. "Ольховцы" в Кубке Украины достойно противостояли "Металлисту", но все же уступили в серии пенальти. Изменение статуса с любительского на профессиональное ожидаемое привело к качественному обновлению состава. Прежде всего обращают на себя внимание подписание опытного защитника Дмитрия Немчанинова (34 года, 151 матч в УПЛ, 155 в Первой лиге), пришедшего из "Миная", форварда Михаила Шестакова (34 года, 63 матча в УПЛ и 51 в Первой лиге). ) и полузащитника Сергея Панасенко (32 года, 49 матчей в УПЛ и 160 в Первой лиге). Ожидаем интересного и интригующего противостояния.

"Реал Фарма" - "Ревера 1908"

08.08.2024. 12:15

Одесситы в нынешнем сезоне снова будут делать ставку на молодежь. Среди потерь "Реал Фармы" в межсезонье отметим Дмитриева и Тилинского. Однако было и усиление. Новичками "Реал Фармы" стали Курьяков, Андрица и Друи. В Кубке Украины одесситы без шансов уступили ЮКСА – 0:3. "Ревера 1908" дебютирует среди профессионалов. Главным тренером команды является Ярослав Матвеев. В кубковом матче "Ревера 1908" с лучшей стороны проявила себя против "Подолья" – 2:2. Новичок Второй лиги уступил только в серии пенальти. Ожидаем, что гости смогут навязать борьбу старожилу третьего по рангу дивизиона Украины.

"Куликов" - "Полесье-2"

08.08.2024

Встреча двух дебютантов Второй лиги. "Куликов" в кубковом матче в серии пенальти выбил "Ниву". Это существенное достижение для клуба, который пока звезд с неба не хватал. Если сравнивать с другими новичками, то у этого клуба менее мощный кадровый потенциал. Среди новичков команды можно отметить Иванченко и Ничипоренко, имеющие опыт выступлений среди профессионалов. Пока сложно прогнозировать чего ожидать от "Полесья-2", но не сомневаемся, что в этой команде будут играть футболисты, которые уже выступали в УПЛ. Шанс проявить себя получит молодежь.

"Ужгород" - "Рух-2"

08.08.2024. 16:00

ФК "Ужгород" возвращается на профессиональный уровень после паузы в два года. Главным тренером стал 33-летний Яромир Лобода. Он около 10 лет работал тренером в детских и юношеских командах, известен по выступлениям за "Минай" во Второй и Первой лиге, также поиграл за границей в Германии и Словакии. В Кубке Украины "Ужгород" выступил неудачно – 0:4 проиграли "Прикарпатью". Средний возраст команды 19 лет, потому им еще не хватает опыта. "Рух-2" неплохо заявило о себе год назад, поэтому от этого коллектива в новом чемпионате ожидают большего. В структуре "Руха" произошли изменения. В частности, главным тренером "Руха-2" назначен Иван Федик. В его тренерский штаб вошли Ярослав Мартынюк и Валентин Слюсарь.

Группа Б

"Локомотив" - "Ворскла-2"

08.08.2024

Историческое событие ожидает нас в этом матче, ведь впервые среди профессиональных мужских клубов в качестве тренера будет дебютировать женщина. Ия Андрущак была назначена тренером "Ворсклы-2". Полтавчане в этом сезоне дебютируют среди профессионалов. Интересно будет понаблюдать за командой, в составе которой есть ряд талантливых игроков. Крупский, Кулаковский, Павлюк, Ндукве. Это те футболисты, на которых стоит обратить внимание. "Локомотив" уже имеет опыт выступлений среди Второй лиги, поэтому в этом плане киевлянам проще. Однако в межсезонье произошли довольно существенные изменения в команде. Мороховец, Полищук, Янчук, Нечосов, Богомаз покинули "Локомотив".

В Кубке Украины киевляне ничего не смогли сделать против "Металлиста 1925" – 1:4. Легкой прогулки подопечным Лазоренко точно не стоит ожидать.

"Чернигов" - "Металлист 1925-2"

08.08.2024

Коллектив из Чернигова по итогам прошлого сезона понизился в классе и стремится как можно скорее вернуться в Первую лигу. Северянам удалось даже летом усилиться. К команде присоединились Порохня, Романченко, Сердюк. В Кубке Украины "Чернигов" минимально победил "Чайку". Сейчас сложно говорить о том, чего можно ожидать от второй команды "Металлиста 1925". Скорее всего, каждый тур получать игровую практику кто-то из первой команды. Рассчитывать на положительный результат в первом туре харьковчанам будет сложно. Хозяева поля должны уверенно побеждать.

"Горняк-Спорт" - "Александрия-2"

08.08.2024. 14:15

Коллектив из Горишних Плавней считается одним из претендентов на повышение в классе. Подопечные Куценко в кубковом матче разобрались с "Мариуполем" – 3:1. Эта победа свидетельствует о хорошей готовности команды. Что касается летнего межсезонья, то можно отметить подписание Мисержи и Страшкевича. Однако были также и существенные потери. Покинули "Горняк-Спорт" Гора, Тузенко, Веклич, Черткоев. Главным тренером "Александрии-2" назначили Виктора Бицюру. Это опытный специалист, в прошлом сезоне возглавлявший юношескую команду горожан.Команда будет сформирована из молодых игроков, которые по возрасту уже не попадают в U-19, при этом не могут рассчитывать на достаточную игровую практику в основе.

"Нива" - "Тростянец"

08.08.2024. 15:15

Безусловно, эту игру можно считать центральной в туре. Очень существенными были потери "Нивы" в это летнее межсезонье. Грачев, Швец, Лотоцкий, Ничипоренко, Страшкевич, Захарчук. Все эти футболисты были лидерами коллектива из Винницы. Больше шансов у молодежи, но рассчитывать на борьбу за верхнюю часть таблицы будет сложно. Юрий Бакалов провел полноценные тренировочные сборы с "Тростянцем", поэтому от этой команды ожидаем прогресса в течение этого сезона. "Тростянец" также существенно обновился после прошедшего чемпионата. В Кубке Украины "Нива" в серии пенальти проиграла "Куликам", а "Тростянец" минимально уступил "Полтаве". Больше шансов на победу у гостей.

"Чайка" - "Колос-2"

08.08.2024

"Чайка" в это межсезонье потеряла ряд своих лидеров. Покинули команду Дубилей, Эмере, Кулакевич, Семенец. Среди новичков можно отметить только Духоту. Первый официальный матч в сезоне подопечные Сызыхина не могут занести себе в актив. "Чайка" в Кубке минимально уступила "Чернигову". "Колос-2" будет дебютировать на профессиональном уровне. Тренером этой команды хорошо известный специалист Владимир Бондаренко. Среди футболистов "Колоса-2" отметим опытных: Сергея Басова, Сергея Погорелого, Богдана Сокола, Алексея Дитятьева, Вячеслав Турчанова. Безусловно, рядом с этими игроками должна прогрессировать молодежь. Хозяева являются фаворитами этого противостояния, но недооценивать коллектив из Ковалевки точно не стоит.