Игрок Ужгорода побил рекорд Виталия Миколенко

За ФК "Ужгород" в матче Кубка Украины против "Прикарпатья" (0:4) дебютировал 15-летний футболист. Коллектив из Ужгорода эту игру провалил, но знаковым стал выход на замену 15-летнего Максима Кичуна.

Кичун стал самым молодым игроком, когда-либо выступавшим на Кубке Украины по футболу. До этого рекорд принадлежал Виталию Миколенко. Он дебютировал в этом турнире, когда ему было 16 лет. Миколенко сделал это, выступая за "Динамо" Киев. Максим Кичун дебютировал в возрасте 15 лет и 227 дней.

Напомним, что ФК "Ужгород" после паузы в два года возвращается на профессиональный уровень и будет играть во Второй лиге.