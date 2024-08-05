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Игрок Ужгорода побил рекорд Виталия Миколенко

Вторая лига

Это произошло в матче Кубка Украины

Игрок Ужгорода побил рекорд Виталия Миколенко

Фото - ФК Ужгород

Новина українською

За ФК "Ужгород" в матче Кубка Украины против "Прикарпатья" (0:4) дебютировал 15-летний футболист. Коллектив из Ужгорода эту игру провалил, но знаковым стал выход на замену 15-летнего Максима Кичуна.

Кичун стал самым молодым игроком, когда-либо выступавшим на Кубке Украины по футболу. До этого рекорд принадлежал Виталию Миколенко. Он дебютировал в этом турнире, когда ему было 16 лет. Миколенко сделал это, выступая за "Динамо" Киев. Максим Кичун дебютировал в возрасте 15 лет и 227 дней.

Напомним, что ФК "Ужгород" после паузы в два года возвращается на профессиональный уровень и будет играть во Второй лиге.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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