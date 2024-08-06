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Бакалов: У Тростянца амбициозные задачи. Как максимум – высший дивизион
Тренер рассказал о положении дел в клубе
instagram.com/fctrostyanets
Юрий Бакалов подвел итоги первых месяцев на должности. Специалист возглавляет команду с мая.
"Тростянец живет и развивается, люди ходят, работают. Футбол здесь тоже любят. И самое главное – наше руководство уделяет этому внимание. Мэр города занимается командой.
Когда я приехал сюда и посмотрел, в каком состоянии стадион, тренировочные поля, то увидел, что все на очень неплохом уровне.
Осенью начнет свою деятельность новая база. Построены два синтетических поля, есть небольшие натуральные. Работает академия. Поле стадиона – в идеальном состоянии".
"Мы – муниципальная команда. Есть городское, утвержденное финансирование. Ставим амбициозные задачи. Как минимум попадание в тройку, а как максимум – высший дивизион.
За лето мы изменили состав немного больше, чем на 50%. Футболисты – это люди со своими принципами, и у них действительно есть настороженность, чтобы ехать в Тростянец. Война есть война. Ничего не поделаешь”, – рассказал тренер.
В прошлом сезоне клуб финишировал 11-м.
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