Бакалов: У Тростянца амбициозные задачи. Как максимум – высший дивизион

Юрий Бакалов подвел итоги первых месяцев на должности. Специалист возглавляет команду с мая.

"Тростянец живет и развивается, люди ходят, работают. Футбол здесь тоже любят. И самое главное – наше руководство уделяет этому внимание. Мэр города занимается командой.

Когда я приехал сюда и посмотрел, в каком состоянии стадион, тренировочные поля, то увидел, что все на очень неплохом уровне.

Осенью начнет свою деятельность новая база. Построены два синтетических поля, есть небольшие натуральные. Работает академия. Поле стадиона – в идеальном состоянии".