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Бакалов: У Тростянца амбициозные задачи. Как максимум – высший дивизион

Вторая лига
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Тренер рассказал о положении дел в клубе

Бакалов: У Тростянца амбициозные задачи. Как максимум – высший дивизион

instagram.com/fctrostyanets

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Юрий Бакалов подвел итоги первых месяцев на должности. Специалист возглавляет команду с мая.

"Тростянец живет и развивается, люди ходят, работают. Футбол здесь тоже любят. И самое главное – наше руководство уделяет этому внимание. Мэр города занимается командой.

Когда я приехал сюда и посмотрел, в каком состоянии стадион, тренировочные поля, то увидел, что все на очень неплохом уровне.

Осенью начнет свою деятельность новая база. Построены два синтетических поля, есть небольшие натуральные. Работает академия. Поле стадиона – в идеальном состоянии".

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"Мы – муниципальная команда. Есть городское, утвержденное финансирование. Ставим амбициозные задачи. Как минимум попадание в тройку, а как максимум – высший дивизион.

За лето мы изменили состав немного больше, чем на 50%. Футболисты – это люди со своими принципами, и у них действительно есть настороженность, чтобы ехать в Тростянец. Война есть война. Ничего не поделаешь”, – рассказал тренер.

В прошлом сезоне клуб финишировал 11-м.

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Юрий Бакалов ФК Тростянец
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Источник:
UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
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