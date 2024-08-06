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Главный тренер второлиговской Чайки покинул команду и войдет в тренерский штаб Черноморца
Тренер пошел на повышение в УПЛ
sc-chayka.com.ua
Главный тренер второлиговской "Чайки" Сергей Сизихин официально покинул команду.
Также пресс-служба "Чайки" отмечает, что специалист переезжает в Одессу, где войдет в тренерский штаб Александра Бабича, который недавно принял "
Под руководством 44-летнего Сизихина "Чайка" в минувшем сезоне заняла третье место во Второй лиге.
Также Всеукраинское объединение тренеров дважды подряд признало его лучшим тренером Второй лиги.
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Источник:СК Чайка
Опубликовал: Михаил Черныш
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alex.belogubko (одесса)
06.08.2024 в 22:59
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