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Главный тренер второлиговской Чайки покинул команду и войдет в тренерский штаб Черноморца

Вторая лига
Обновлено

Тренер пошел на повышение в УПЛ

Главный тренер второлиговской Чайки покинул команду и войдет в тренерский штаб Черноморца

sc-chayka.com.ua

Новина українською

Главный тренер второлиговской "Чайки" Сергей Сизихин официально покинул команду.

Также пресс-служба "Чайки" отмечает, что специалист переезжает в Одессу, где войдет в тренерский штаб Александра Бабича, который недавно принял "Черноморец".

Под руководством 44-летнего Сизихина "Чайка" в минувшем сезоне заняла третье место во Второй лиге.

Также Всеукраинское объединение тренеров дважды подряд признало его лучшим тренером Второй лиги.

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Черноморец (Одесса) Александр Бабич Чайка (Петропавловская Борщаговка) Сергей Сизихин
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Источник:
СК Чайка
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
06.08.2024 в 22:59
БАБИЧУ ОСТАЛОСЬ 2 ПРОИГРЫША И ОТСТАВКА
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
06.08.2024 в 22:59
БАБИЧУ ОСТАЛОСЬ 2 ПРОИГРЫША И ОТСТАВКА
Ответить
0
0

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