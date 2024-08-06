Главный тренер второлиговской Чайки покинул команду и войдет в тренерский штаб Черноморца

Главный тренер второлиговской "Чайки" Сергей Сизихин официально покинул команду.

Также пресс-служба "Чайки" отмечает, что специалист переезжает в Одессу, где войдет в тренерский штаб Александра Бабича, который недавно принял " Черноморец ".

Под руководством 44-летнего Сизихина "Чайка" в минувшем сезоне заняла третье место во Второй лиге.

Также Всеукраинское объединение тренеров дважды подряд признало его лучшим тренером Второй лиги.