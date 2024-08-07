Нива-2 - Скала 1911: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Очень непростой дебют ожидает второй команды тернопосьлькой "Нивы". В первом матче на профессиональном уровне "Нива-2" будет принимать одного из главных претендентов на повышения в классе "Скалу 1911". Коллектив из Стрыя в Кубке Украины уверенно победил "Эпицентр" и этим результатом заявил о своих амбициях.

Игра начнется в 16.30. Смотрите прямо в этой новости.