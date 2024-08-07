Вторая лига
Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нива-2 - Скала 1911: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Нива-2 - Скала 1911: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 07.08.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: Скала 1911
Очень непростой дебют ожидает второй команды тернопосьлькой "Нивы". В первом матче на профессиональном уровне "Нива-2" будет принимать одного из главных претендентов на повышения в классе "Скалу 1911". Коллектив из Стрыя в Кубке Украины уверенно победил "Эпицентр" и этим результатом заявил о своих амбициях.
Игра начнется в 16.30. Смотрите прямо в этой новости.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- США снова опередили Китай, Украина сохраняет 18-ю позицию. Летняя Олимпиада-2024 в Париже. Общий медальный зачет
- Интрига сохраняется. Динамо - Рейнджерс 1:1. Видео голов и обзор матча
- Динамо отзаявило Шепелева из еврокубковой заявки
- Вторая лига. Центральная игра тура в Виннице, возвращение Ужгорода
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Дело капитана. Ярмоленко открыл счет в матче с Рейнджерс. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн