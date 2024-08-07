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Нива-2 - Скала 1911: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Вторая лига

Нива-2 - Скала 1911: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 07.08.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Нива-2 - Скала 1911: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Скала 1911

Новина українською

Очень непростой дебют ожидает второй команды тернопосьлькой "Нивы". В первом матче на профессиональном уровне "Нива-2" будет принимать одного из главных претендентов на повышения в классе "Скалу 1911". Коллектив из Стрыя в Кубке Украины уверенно победил "Эпицентр" и этим результатом заявил о своих амбициях.

Игра начнется в 16.30. Смотрите прямо в этой новости.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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