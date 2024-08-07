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Отец Яремчука вошел в тренерский штаб украинского клуба

Вторая лига

Олег Яремчук будет работать в "Ниве-2"

Отец Яремчука вошел в тренерский штаб украинского клуба

Фото: facebook.com/fcmykolaivlviv

Новина українською

"Нива-2" Тернополь, получила солидное усиление.

В тренерский штаб команды вошел специалист Олег Яремчук, который является отцом форварда сборной Украины и "Олимпиакоса" Романа. Тернопольский коллектив будет выступать во Второй лиге.

Добавим, что с начала апреля Олег Яремчук работал в тренерском штабе "Николаева", который представляет львовскую область. Также он ранее возглавлял ПФК "Львов" U-19 (2018-2021) и входил в тренерский штаб первой команды львовян (2021-2022) при Олеге Бессмертном.

"Нива-2" проведет свой стартовый поединок в чемпионате уже сегодня, 7 августа против "Скалы 1911". Начало игры - в 16:30.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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