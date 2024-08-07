Отец Яремчука вошел в тренерский штаб украинского клуба

"Нива-2" Тернополь, получила солидное усиление.

В тренерский штаб команды вошел специалист Олег Яремчук, который является отцом форварда сборной Украины и "Олимпиакоса" Романа. Тернопольский коллектив будет выступать во Второй лиге.

Добавим, что с начала апреля Олег Яремчук работал в тренерском штабе "Николаева", который представляет львовскую область. Также он ранее возглавлял ПФК "Львов" U-19 (2018-2021) и входил в тренерский штаб первой команды львовян (2021-2022) при Олеге Бессмертном.

"Нива-2" проведет свой стартовый поединок в чемпионате уже сегодня, 7 августа против "Скалы 1911". Начало игры - в 16:30.