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Отец Яремчука вошел в тренерский штаб украинского клуба
Олег Яремчук будет работать в "Ниве-2"
Фото: facebook.com/fcmykolaivlviv
"Нива-2" Тернополь, получила солидное усиление.
В тренерский штаб команды вошел специалист Олег Яремчук, который является отцом форварда сборной Украины и "Олимпиакоса" Романа. Тернопольский коллектив будет выступать во Второй лиге.
Добавим, что с начала апреля Олег Яремчук работал в тренерском штабе "Николаева", который представляет львовскую область. Также он ранее возглавлял ПФК "Львов" U-19 (2018-2021) и входил в тренерский штаб первой команды львовян (2021-2022) при Олеге Бессмертном.
"Нива-2" проведет свой стартовый поединок в чемпионате уже сегодня, 7 августа против "Скалы 1911". Начало игры - в 16:30.
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