Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Будет на что посмотреть
Фото - НК Пробій
Сегодня сыграют сразу восемь матчей первого тура Второй лиги. После паузы в два года возвращается на профессиональный уровень "Ужгород", который будет принимать амбициозный "Рух-2". Также обращаем внимание на игру в Виннице, где "Нива" будет принимать "Тростянец". У подопечных Юрия Бакалова есть все шансы с победы стартовать в новом сезоне.
ГРУППА А
13:00. "Пробий" - "Ольховцы"
14:00. "Реал Фарма" - "Ревера 1908"
14:45. "Куликов" - "Полесье-2"
16:00. "Ужгород" - "Рух-2"
ГРУППА Б
"Чернигов" - "Металлист 1925-2"
14:15. "Горняк-Спорт" - "Александрия-2"
15:15. "Нива" - "Тростянец"
"Чайка" - "Колос-2"
Популярное сейчас
- Топ-3 без изменений, борьба за 4-ю строчку, Украина с тремя золотыми наградами уже 17-я. Летняя Олимпиада-2024 в Париже. Общий медальный зачет
- Третье золото. Летняя Олимпиада-2024. Украинский медальный зачет
- ЛК. Сенсация от армян, которые могли попасться Кривбассу, представитель конкурента Украины проиграл
- Вторая лига. Центральная игра тура в Виннице, возвращение Ужгорода
- Ушёл из жизни экс-игрок мадридского Реала
- Артета рассказал о роли Зинченко в Арсенале в новом сезоне