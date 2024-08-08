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Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

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Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото - НК Пробій

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня сыграют сразу восемь матчей первого тура Второй лиги. После паузы в два года возвращается на профессиональный уровень "Ужгород", который будет принимать амбициозный "Рух-2". Также обращаем внимание на игру в Виннице, где "Нива" будет принимать "Тростянец". У подопечных Юрия Бакалова есть все шансы с победы стартовать в новом сезоне.

ГРУППА А

13:00. "Пробий" - "Ольховцы"

14:00. "Реал Фарма" - "Ревера 1908"

14:45. "Куликов" - "Полесье-2"

16:00. "Ужгород" - "Рух-2"

ГРУППА Б

"Чернигов" - "Металлист 1925-2"

14:15. "Горняк-Спорт" - "Александрия-2"

15:15. "Нива" - "Тростянец"

"Чайка" - "Колос-2"

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