Вторая лига. Нива-2 – Скала 1911 0:0. Сезон начался с сенсации

Город Самбор принимал дебютный официальный матч "Нивы-2" на профессиональном уровне. Соперник для хозяев был очень непрост. "Скала 1911" - это шестая команда Второй лиги по итогам прошлого сезона, но в межсезонье коллектив из Стрыя существенные усилился.

Ожидалось, что уже в первом тайме гости смогут обеспечить комфортное преимущество. Однако не так произошло, как думалось. На перерыв соперники ушли без голов. Безусловно, подобный результат полностью устраивал хозяев поля. Следует отдать должное футболистам "Нивы-2", которые пытались также создавать моменты.

Несмотря на все старания, но забить и после перерыва никто не смог. В итоге игра завершилась без голов.

Вторая лига. Первый тур

"Нива-2" - "Скала 1911" 0:0

"Нива-2" (стартовый состав): Рипак - Герега, Скочеляс, Климак, Литепло, Давыдов, Пежинский, Янчишин, Довбецкий, Вышинский, Напуда

"Скала 1911" (стартовый состав): Архипчук – Пастух, Яната, Руденко, Николишин, Цень, Ралюченко, Цуркан, Фесенко, Аверьянов, Лукьянченко