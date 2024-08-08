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Вторая лига. Очередная неудача Реал Фармы, неожиданное поражение Горняка-Спорт

Вторая лига
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Насыщенный игровой день

Вторая лига. Очередная неудача Реал Фармы, неожиданное поражение Горняка-Спорт

Фото - ФК Гірник-Спорт

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня сыграли сразу восемь матчей первого тура Второй лиги. Вашему вниманию результаты противостояний.

"Чернигов" просто уничтожил "Металлист 1925-2" – 8:2. Дебют на профессиональном уровне молодые харьковчане точно не могут себе занести в актив, а "северяне" продемонстрировали свои амбиции повыситься в классе. Снова разочаровала "Реал Фарма". Одесситы без шансов уступили новичку Второй лиги "Ревери 1908" - 0:3.

Драматически завершился матч в Ужгороде, где местная команда принимала "Рух-2". Львовяне побеждали 2:0, но в последние 15 минут потеряли свое преимущество – 2:2. Фантастическая концовка для молодой команды "Ужгорода". Во встрече двух дебютантов "Пробий" минимально обыграл "Ольховцы" – 1:0.

Вторая лига. Первый тур

"Пробий" - "Ольховцы" 1:0

Голы: Оринчак (48)

"Реал Фарма" - "Ревера 1908" 0:3

Голы: Угринюк (24), Максименко (38), Гуменяк (90+4)

"Куликов" - "Полесье-2" 3:0

Голы: Панасюк (57), Рожко (62), Юлюхин (80)

Удаление: Рожко (90)

"Ужгород" - "Рух-2" 2:2

Голы: Минайленко (75), Караман (89) - Музичук (41), Панченко (49)

"Чернигов" - "Металлист 1925-2" 8:2

Голы: Койдан (5, 63), Федосов (13), Романченко (33, пен), Сердюк (43), Порохня (48), Безгубченко (74) – Ткаченко (18, автогол, 54, 88)

"Нива" - "Тростянец" 0:0

"Горняк-Спорт" - "Александрия-2" 1:2

Голы: Онищенко (89) - Галоян (63), Лебедев (83)

"Чайка" - "Колос-2" 0:0

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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
08.08.2024 в 18:33
разгоните вы этих дармоедов РЕАЛ-ФЕРМУ-хватит позорить Одессу для этого есть ЧО
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Комментарии 2
alex.belogubko (одесса)
08.08.2024 в 18:33
разгоните вы этих дармоедов РЕАЛ-ФЕРМУ-хватит позорить Одессу для этого есть ЧО
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Просто Квашин (Харків)
08.08.2024 в 18:45
Осел у прірву лізе. Погонич - за хвоста ! - Куди ж ото ти прешся ?- Упрямого пита. Осел зі шкури пнеться, Над прірвою повис. Погонич не пускає: - Назад, бодай ти скис ! А потім спересердя Штовхнув осла того: - По-твоєму хай буде!- І відпустив його. Між добрими і злими В Одесі, подібні типи є: Хоч бий його по лобі, Він гнутиме своє.
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