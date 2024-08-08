Вторая лига. Очередная неудача Реал Фармы, неожиданное поражение Горняка-Спорт

Сегодня сыграли сразу восемь матчей первого тура Второй лиги. Вашему вниманию результаты противостояний.

"Чернигов" просто уничтожил "Металлист 1925-2" – 8:2. Дебют на профессиональном уровне молодые харьковчане точно не могут себе занести в актив, а "северяне" продемонстрировали свои амбиции повыситься в классе. Снова разочаровала "Реал Фарма". Одесситы без шансов уступили новичку Второй лиги "Ревери 1908" - 0:3.

Драматически завершился матч в Ужгороде, где местная команда принимала "Рух-2". Львовяне побеждали 2:0, но в последние 15 минут потеряли свое преимущество – 2:2. Фантастическая концовка для молодой команды "Ужгорода". Во встрече двух дебютантов "Пробий" минимально обыграл "Ольховцы" – 1:0.

Вторая лига. Первый тур

"Пробий" - "Ольховцы" 1:0

Голы: Оринчак (48)

"Реал Фарма" - "Ревера 1908" 0:3

Голы: Угринюк (24), Максименко (38), Гуменяк (90+4)

"Куликов" - "Полесье-2" 3:0

Голы: Панасюк (57), Рожко (62), Юлюхин (80)

Удаление: Рожко (90)

"Ужгород" - "Рух-2" 2:2

Голы: Минайленко (75), Караман (89) - Музичук (41), Панченко (49)

"Чернигов" - "Металлист 1925-2" 8:2

Голы: Койдан (5, 63), Федосов (13), Романченко (33, пен), Сердюк (43), Порохня (48), Безгубченко (74) – Ткаченко (18, автогол, 54, 88)

"Нива" - "Тростянец" 0:0

"Горняк-Спорт" - "Александрия-2" 1:2

Голы: Онищенко (89) - Галоян (63), Лебедев (83)

"Чайка" - "Колос-2" 0:0