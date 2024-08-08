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Вторая лига. Очередная неудача Реал Фармы, неожиданное поражение Горняка-Спорт
Насыщенный игровой день
Фото - ФК Гірник-Спорт
Сегодня сыграли сразу восемь матчей первого тура Второй лиги. Вашему вниманию результаты противостояний.
"Чернигов" просто уничтожил "Металлист 1925-2" – 8:2. Дебют на профессиональном уровне молодые харьковчане точно не могут себе занести в актив, а "северяне" продемонстрировали свои амбиции повыситься в классе. Снова разочаровала "Реал Фарма". Одесситы без шансов уступили новичку Второй лиги "Ревери 1908" - 0:3.
Драматически завершился матч в Ужгороде, где местная команда принимала "Рух-2". Львовяне побеждали 2:0, но в последние 15 минут потеряли свое преимущество – 2:2. Фантастическая концовка для молодой команды "Ужгорода". Во встрече двух дебютантов "Пробий" минимально обыграл "Ольховцы" – 1:0.
Вторая лига. Первый тур
"Пробий" - "Ольховцы" 1:0
Голы: Оринчак (48)
"Реал Фарма" - "Ревера 1908" 0:3
Голы: Угринюк (24), Максименко (38), Гуменяк (90+4)
"Куликов" - "Полесье-2" 3:0
Голы: Панасюк (57), Рожко (62), Юлюхин (80)
Удаление: Рожко (90)
"Ужгород" - "Рух-2" 2:2
Голы: Минайленко (75), Караман (89) - Музичук (41), Панченко (49)
"Чернигов" - "Металлист 1925-2" 8:2
Голы: Койдан (5, 63), Федосов (13), Романченко (33, пен), Сердюк (43), Порохня (48), Безгубченко (74) – Ткаченко (18, автогол, 54, 88)
"Нива" - "Тростянец" 0:0
"Горняк-Спорт" - "Александрия-2" 1:2
Голы: Онищенко (89) - Галоян (63), Лебедев (83)
"Чайка" - "Колос-2" 0:0
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