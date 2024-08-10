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Локомотив - Ворскла-2: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Локомотив - Ворскла-2: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 10.08.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото - ФК Локомотив Київ
Сегодня сыграют последний матч первого тура Второй лиги. В Киеве местный "Локомотив" будет принимать "Ворсклу-2". Киевляне в Кубке без шансов уступили "Металлисту 1925" 1:4, а для полтавчан этот матч станет дебютным на профессиональном уровне.
Игра начнется в 14.00. Смотрите прямо в этой новости.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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