Локомотив - Ворскла-2: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Сегодня сыграют последний матч первого тура Второй лиги. В Киеве местный "Локомотив" будет принимать "Ворсклу-2". Киевляне в Кубке без шансов уступили "Металлисту 1925" 1:4, а для полтавчан этот матч станет дебютным на профессиональном уровне.

Игра начнется в 14.00. Смотрите прямо в этой новости.