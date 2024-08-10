Вторая лига. Локомотив – Ворскла-2 2:3. Успешный дебют Андрущак

Программа первого тура Второй лиги закрывала игра в Киеве, где местный "Локомотив" принимал "Ворсклу-2". Сегодня Ия Андрущак стала первой женщиной-тренером в ПФЛ. Что касается "Ворсклы-2", то для нее это не дебют. Когда-то такая команда уже принимала участие во Второй лиге и даже открыла такие громкие имена, как Андрей Пятов или Александр Мелащенко.

Первый тайм завершился без голов. Вспомнить можно удар головой Островского, но в этом эпизоде ​​блестяще сыграл Панченко. Полтавчане в первой половине встречи понравились своей смелости. Подопечные Андрущак пытались играть за счет коротких-средних передач. А вот киевляне разочаровали своей пассивностью. Слишком прямолинейно играли в заключительной трети поля футболисты "Локомотива".

Почти сразу после перерыва гости открыли счёт. После подачи Черныша с углового отличился Багинский – 0:1. На 73-й минуте увеличил преимущество полтавчан Островский – 0:2. В конце встречи команды обменялись голами. У киевлян забил Майтак, а у гостей отличился Куделин – 1:3.В компенсированное время отличился Романчук, но на больше у хозяев не хватило времени.

В итоге Ия Андрущак дебютирует с победы.

Вторая лига. Первый тур

"Локомотив" - "Ворскла-2" 2:3

Голы: Майтак (81), Романчук (90+3) - Багинский (54), Островский (73), Куделин (83)

"Локомотив" (стартовый состав): Панченко – Кратов, Шут, Пос, Пятибрат, Мельник, Кобак, Сахненко, Каранга, Козий, Янюк

"Ворскла-2" (стартовый состав): Ермолов – Прус, Изотов, Романец, Воробей, Тищенко, Оденцов, Черныш, Булгатов, Карпусь, Островский