Тренер Ворсклы-2 Ия Андрущак: С секзизмом, харасментом во время матчей я не сталкивалась ни разу

Старшая тренер полтавской Ворсклы-2 Ия Андрущак вошла в историю украинского футбола как первая женщина, возглавившая мужскую команду в украинском мужском профессиональном футболе. Ее команда начала выступления в чемпионате Второй лиги по победе над киевским Локомотивом - 3:2.

Девушка рассказала кто был инициатором того, чтобы она возглавила Ворсклу-2 и о внутренней кухне команды.

– Ия, как Вы чувствуете себя в роли первой женщины-тренера в профессиональном украинском футболе. Комфортно ли Вам или не было моментов дискриминации, когда пришли в тренерскую школу?

– Какие-то комментарии, возможно, и были, без этого никак. На мой взгляд, женщина в украинском футболе уже давно привыкла ко всякому роду таких явлений. Когда была игроком, такое тоже было. То же и сейчас. Но я не обращаю на это внимание. Мое появление – это в первую очередь не о гендерности, на первом плане для меня – профессия тренера.

– Часто ли Вы сталкивались с секзизмом, харасментом во время матчей?

– А что, сейчас такое есть? Именно я не сталкивалась ни разу. Возможно, какой-то небольшой троллинг был. Сейчас я думаю такого нет, возможно, раньше было.

– Расскажите о команде Ворскла-2. По какому принципу она формировалась?

– Прежде всего, у нас есть юношеская команда Ворскла (U-19). По факту в нашей структуре есть первая команда, состав U-19 и Ворскла-2 – это команда, которая будет участвовать в третьих соревнованиях. В нее войдут те футболисты, которые имеют меньше игровой практики в первой команде и сильнее U-19 будут иметь возможность проявить себя в соревнованиях Второй лиги, где скорости другие, чем у U-19, да и в этой лиге больше опытных футболистов.

– Какие у Ворсклы-2 цели и задачи?

– Конечно, в каждом матче игроки Ворсклы-2 будут стремиться к победе, ведь это им нужно для психологии в дальнейшем развитии, как футболистов уже команды УПЛ. Каких-либо конкретных турнирных задач у нас нет, но я требую побеждать в каждом матче и демонстрировать качественную игру, а если мы будем забивать еще и хорошие голы, то это будет классно!

– Ваша команда уже победила в дебютном матче этого сезона – 3:2 в столице над Локомотивом, а как Вы готовились в летнее межсезонье?

– Ворскла-2 провела неплохие спарринги. Первый – с перволиговым Тростянцем (1:4), дальше играла с ЛНЗ (U-19) – 1:1, второлиговым Горняком-Спорт (1:3). Каждый спарринг проводился на разных этапах. Первый был под большой нагрузкой, во втором спарринге с ЛНЗ (U-19) наши футболисты уже были более приближены к игровому тонусу. В матче с Горняком-Спорт (1:3) мне понравился первый тайм, как по физической, так и по игровой составляющей.

В составе Ворсклы-2 есть представители местных футбольных школ. У нас юные игроки, мы ведь работаем на перспективу.

– Перед одним из контрольных матчей, а именно с Горняком-Спортом, Вы так тепло поздоровались с главным тренером команды из Горишних Плавней Валерием Куценко. Так здороваются, пожалуй, бывшие одноклубники, но Вы вряд ли играли вместе? И такие теплые приветствия вряд ли были из-за того, что у Ворсклы и Горняка-Спорт один спонсор?

– Мы вместе с Валерием, а также моим помощником Павлом Ребенко были в одной группе, когда учились на тренерскую лицензию, много сессий провели вместе, много времени провели во время учебы. Поэтому хорошие знакомы и знаем друг друга не первый день.

- Насколько легко было найти язык с тренерским штабом молодежной команды Ворсклы (U-19) на базе которой и создана вторая команда полтавского клуба? Среди Ваших помощников – не только младший Павел Ребенок, который большую часть карьеры провел в Ворскле, но и тренер вратарей Олег Моргун, тоже легендарный для ворсклян?

– В нашем тренерском коллективе все хорошо, мы понимаем друг друга. Конечно, сначала, когда мы были не знакомы, а мои помощники еще не знали принципы моей работы, а я не знала их, было трудновато. Но сейчас мы уже больше полугода проработали вместе, поэтому уже знаем друг друга, чувствуем, кто в каком настроении и так далее. Это все футбольные моменты.

– Возможно, они сначала не ожидали, что у Ворсклы U-19 будет такая старшая тренер?

– Это нужно у них спросить, но я думаю, что им было немного необычно. Однако мы все разговариваем на одном футбольном языке и любим наш вид спорта, поэтому быстро стали одним коллективом.