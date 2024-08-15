Вторая лига. Игра тура в Чернигове, интригующее противостояние в Стрые

Уже завтра стартует второй тур нового сезона Второй лиги. Вашему вниманию анонс тура. Ожидаем интересные и непредсказуемые матчи.

Группа А

"Пробий" - "Реал Фарма"

17.08.2024. 12:15. "Пробий-Арена". Городенка

"Пробий" – вице-чемпион Украины среди любителей. Эта команда обладает мощным кадровым потенциалом и дебютировала в ПФЛ с победы над СК "Ольховцы" – 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил опытный хавбек Богдан Орынчак. Богдан сыграл очень качественный матч. Он держал в напряжении соперников, цеплялся за мяч, зарабатывал стандарты. Таким образом, "Пробий в третий раз за последний год переиграл "Ольховцы". "Реал Фарма" снова разочаровала своих болельщиков. Одесситы даже не смогли навязать борьбу дебютанту Второй лиги "Ревери 1908" - 0:3. с ноября прошлого года (в 11 матчах подряд – две ничьи и девять поражений). Есть все шансы, что эта неудачная серия продолжится.

"Скала 1911" - "Куликов"

17.08.2024. 15:15. "Сокол". Стрый

Коллектив из Стрыя в прошлом туре неожиданно не смог переиграть "Ниву-2". Матч завершился нулевой ничьей. Подопечные Бесараба создавали моменты, но довести атаки до логического завершения не смогли. Однако и в защите у "Скалы 1911" были проблемы. Раскрыть свой потенциал один из главных фаворитов сезона не смог. "Куликов" очень уверенно дебютировал на профессиональном уровне. Подопечные Богдана Костика разгромили "Полесье-2" – 3:0. Несмотря на результат, у житомирского коллектива было достаточно моментов, поэтому на игру в защите тренерскому штабу "Куликов" надо обратить внимание. В составе дебютанта Второй лиги есть ряд опытных игроков, воспитанников клубов УПЛ, просто достаточно качественных и добротных футболистов, желающих себя проявить. Отметим, что гостям в этом матче не сможет помочь дисквалифицированный Дмитрий Рожко.

"Ольховцы" - "Рух-2"

17.08.2024. 15:45. "Ольховцы"

Закарпатский клуб перед сезоном пригласил ряд опытных игроков, в том числе защитника Немчанинова из "Миная", полузащитника Панасенко из "Ингульца" (автора золотого гола Первой лиги прошлого сезона) и нападающего Шестакова из "Вереса". Все трое – неоднократные лауреаты соревнований ПФЛ. Однако, даже имея в распоряжении такой кадровый потенциал подопечные Алексея Зорина снова уступили неудобному сопернику НК "Пробию". Команда была близка, чтобы отыграться, но забить так и не удалось. "Рух-2" в Ужгороде играло против местного клуба. Подопечные Федыка выигрывали 2:0 и контролировали ход событий на поле. Однако рано поверили в собственные силы и потеряли победу - 2:2. Эта игра должна талантливых футболистов спустить с неба на землю, ведь нужно играть все 90 минут. Ожидаем интригующего противостояния в котором сложно кому-то отдать предпочтение.

"Ревера 1908" - "Нива-2"

17.08.2024.16:15. Ивано-Франковск. Стадион "им. А.П. Гембы ИФНТУНГ"

"Ревера 1908 года" дебютировала на профессиональном уровне очень уверенно. Подопечные Ярослава Матвиева на выезде разгромили старожила Второй лиги "Реал Фарму" - 3:0. Философия Ивано-Франковского клуба – построить настоящую фабрику футбола по лучшим мировым образцам. В этих целях сейчас собираются талантливые игроки, проводится работа над инфраструктурой и пирамидой клуба. "Нива-2" приятно удивила своей игрой против "Скалы 1911". Коллектив Сергея Лактионова сыграл вничью с одним из фаворитов чемпионата. Одним из героем матча стал 17-летний голкипер Павел Рипак. Стоит отдать должное команде из Самбора, которая не прижималась к своим воротам и пыталась играть смело. Во втором тайме футболистам Нивы-2 было очень непросто, но они выдержали.

"Полесье-2" - "Ужгород"

18.08.2024. Житомир. "Центральный городской стадион"

Коллектив из Житомира дебютировал в ПФЛ с разгромного поражения ФК "Куликов" – 0:3. Следует отдать должное подопечным

Кишана Шиль Гаутама, которые, несмотря на счет на табло, не опускали руки и продолжали создавать моменты. Над реализацией и над игрой в защите молодой команде еще многое нужно работать. "Полесье-2" имеет впечатляющую заявку - ряд легионеров, известных отечественных игроков, таланты из клубов-участников еврокубков. Неделю тому назад в стартовом составе вышли: Поспелов, Свистун, Панчишин, Петрук, Габриэль, Томандзото. Это все футболисты с существенным опытом выступлений на профессиональном уровне.

"Ужгород" стал одним из открытий прошедшего тура. Подопечные Лободы смогли отыграться с 0:2 против "Рух-2". У этой команды сейчас очень много молодых и талантливых футболистов. Обращаем внимание на 15-летнего Максима Кичуна, уже успевшего отдать результативную передачу. Ожидаем интересный футбол, в котором больше шансов на победу все же у хозяев.

Группа Б

"Колос-2" - "Горняк-Спорт"

16.08.2024

Коллектив из Ковалевки неделю назад ничем не уступал старожилу Второй лиги "Чайке". Игра завершилась вничью 0:0. "Колос-2" - это не просто резервный состав клуба УПЛ, но и коллектив, в который влился весь боевой состав "Штурма" (Иванков) - одного из лучших любительских клубов Украины и Киевщины. Возглавляет команду Владимир Бондаренко. Среди известных игроков отметим: Турчанова, Сергей Шевчука, Дитятьева, Недолю, Басова, Погорелого. Первая игра в новом сезоне продемонстрировала, что подопечным Бондаренко еще много нужно работать над игрой в заключительной трети поля. Однако это и неудивительно, ведь необходимо сыграться. После паузы в десять лет коллектив из Горишних Плавней вернулся во Вторую лигу. "Горняк-Спорт" дома уступил "Александрии-2" - 1:2. Было будет много борьбы и мало моментов. Проснулись подопечные Куценко только на последних минутах, но было уже поздно. Амбициозный коллектив из Ковалевки имеет все шансы одержать дебютную победу в ПФЛ.

"Металлист 1925-2" - "Тростянец"

16.08.2024. 14:30. "Колос". Борисполь

Харьковчане ужасно дебютировали в соревнованиях ПФЛ. "Металлист 1925-2" оконфузился в противостоянии с ФК "Чернигов" - 2:8. Резервный состав харьковчан имеет в заявке ряд интересных игроков – как клубную молодежь (а среди них, например, полуфиналист юношеского Евро-2024 Обинайя), так и более опытных игроков. Однако уже перед сезоном пришлось менять тренера и это точно не пошло на пользу команде. У 25-летнего Максима Цвиренко вообще нет опыта работы главным тренером и такое назначение выглаживает авантюрой. От "Тростянца" под руководством Бакалова ожидают борьбы за медали. Клуб летом подписал Сергечука и с кадрами проблем нет. Неделю назад "Тростянец" не смог переиграть "Ниву" и если не сможет набрать три очка против харьковчан, то тренерскому штабу будет очень много вопросов.

"Чернигов" - "Чайка"

17.08.2024. "Юность". Чернигов

Коллектив из Чернигова ярко дебютировал в новом сезоне Второй лиги. Подопечные Черного уничтожили "Металлист 1925-2" – 8:2. Во второй раз в истории Второй лиги зафиксирован экзотический счет 8:2 (25.11.2012; "Сталь", Каменское - "Жемчужина", Ялта - 8:2). Обращаем внимание на дубль опытного Вячеслава Койдана. Этой игрой "северяне" подтвердили свои амбиции вернуться в Первую лигу. К тому же у "Чернигова" нет кадровых проблем. Летом этот клуб даже смог усилиться. "Чайка" перед сезоном потеряла своего главного надо и пока команда не может найти свою игру. Неделю назад подопечные Луценко сыграли вничью против "Колоса-2". В атаке у "Чайки" почти ничего не получалось. Безусловно, потеря ряда игроков в межсезонье не могла не отразиться на этом коллективе. Отметим, что 3 августа эти клубы уже встречались в Кубке. Тогда минимально победил "Чернигов".

"Ворскла-2" - "Нива" Винница

17.08.2024. 13:30. Полтава. "Лтава"

Полтавчане под руководством Андрущак удачно начали новый чемпионат. "Ворскла-2" на выезде в результативном матче обыграла "Локомотив" – 3:2. Коллектив из Полтавы пытался играть за счет средних-коротких передач и это нравилось. Однако было также много сумбура и ошибок в защите. Стоит отметить работу Андрущак, которая сделала очень качественные замены. Багинский и Куделин вышли во втором тайме и забили сверхважные голы. "Нива" летом потеряла ряд своих лидеров, но также удалось подписать талантливую молодежь. Также остался в команде лучший бомбардир Артур Загорулько. В первом туре подопечные Ярошенко сыграли вничью с "Тростянцем" – 0:0. Реализовать свои моменты коллектив из Винницы не смог, но ничья это не самый плохой результат. Сможет ли "Нива" одержать дебютную в сезоне победу?

"Александрия-2" - "Локомотив"

18.08.2024. 15:00. "Ника". Александрия

"Александрия-2" подошла к сезону во Второй лиге с достаточно приличным составом. Этот коллектив выглядит боеспособным, и свою конкурентоспособность он уже продемонстрировал. Подопечные Дмитрия Леонова в первом туре на выезде обыграли "Горняк-Спорт". Голами отличились Галоян и Лебедев, которые летом присоединились к команде. Киевляне, наоборот, своей игрой и результатом разочаровали. Подопечные Лазоренко дома уступили "Ворсклу" - 2:3. Слишком прямолинейно играли в атаке футболисты "Локомотива". Замены сработали, но было уже слишком поздно. Эта игра показала, что у киевлян в этом сезоне могут быть существенные проблемы. Против "Александрии-2" они точно не станут фаворитами.